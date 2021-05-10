اللاذقية تنهي تحضيراتها لامتحانات الشهادات من خلال ٣٩٣ مركزاً

اللاذقية – مروان حويجة

أكد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أن المحافظة أنهت كامل الاستعدادات اللازمة للعملية الإمتحانية بالتعاون مع الجهات المعنية من تأمين المراكز الامتحانية التي بلغ عددها 393 مركزاً و أحدها في السجن بناء على طلب قيادة الشرطة ومركزين لأبناء محافظتي الرقة وادلب .

ولفت المحافظ السالم خلال الاجتماع التنسيقي عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية لعرض الإجراءات والتحضيرات للعملية الامتحانية للشهادات العامة إلى أن المحافظة عملت على تأمين السيارات اللازمة ووضعها تحت تصرف مديرية التربية لنقل الأسئلة إلى المراكز الامتحانية، وإعادة أوراق الإجابة وطباعة الأسئلة وفق الآلية الجديدة التي تمّ اعتمادها والحماية اللازمة لها بالتنسيق مع قيادة الشرطة مع تأمين الاقامة اللائقة للمراقبين المكلفين بالإشراف على العملية الامتحانية في المحافظة القادمين من المحافظات الأخرى .

و أشار إلى العمل أيضا مع مديرية الصحة لاستنفار منظومة الاسعاف العائدة لها وللمنظمات وهي على استعداد تام لمواكبة العملية الامتحانية، مؤكداً أن المحافظة ستتابع عن كثب وبالتنسيق مع كافة الجهات بما فيها تأمين الحماية للمراكز الامتحانية وما حولها لضمان حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الاجواء المريحة والمناسبة للطلاب.