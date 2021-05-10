المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير إيران الجديد

تسلم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى سورية الدكتور مهدي سبحاني.

ورحب الوزير المقداد بالسفير سبحاني متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه وتعزيز العلاقات بين البلدين، ومشدداً على أن العلاقات بين سورية وإيران هي علاقات عميقة ومهمة وتلبي تطلعات شعبي البلدين، وأكد استعداد وزارة الخارجية لتقديم التسهيلات اللازمة والدعم الذي يحتاجه السفير سبحاني لأداء مهامه في الجمهورية العربية السورية.

وأكد السفير سبحاني على عمق العلاقات الاستراتيجية بين سورية وإيران، معبراً عن تطلعه إلى العمل مع الجانب السوري من أجل تطوير هذه العلاقات وتعميق الصلة بين الشعبين السوري والإيراني، وأشار إلى انتصار سورية في حربها على الإرهاب ووقوف بلاده إلى جانبها من أجل إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

حضر اللقاء من الجانب السوري الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين ورضوان لطفي مدير إدارة آسيا والدكتور سامي سلامة مدير إدارة المراسم وقصي مصطفى معاون مدير إدارة آسيا والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير ورؤى شربجي من مكتب الوزير.