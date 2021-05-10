تظاهرات شعبية في دول عربية وغربية تضامناً مع القدس المحتلة

تتواصل التظاهرات الشعبية في العديد من الدول العربية والأوروبية تنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينين في القدس المحتلة، فيما أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الفلسطينيين.

ووفق بيان للوزارة فان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أدان خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عمليات التهجير القسرية التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين ولا سيما في حي الشيخ جراح مؤكداً أن “الوضع في القدس مقلق”.

وكانت روسيا أدانت بشدة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس المحتلة مؤكدة أن مصادرة الأراضي والعمليات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي.

كما شهدت مناطق عدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مظاهرات احتجاجية تنديداً بانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن الفلسطينيين المشاركين في المظاهرات في بلدات أم الفحم وعين ماهل وطمرة احتجاجاً على اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الاقصى وأهالي حي الشيخ جراح رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وتشيد بصمود الفلسطينيين في القدس والأقصى. وأكد المشاركون أن ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى هو جريمة حرب مشددين على أن القدس هي بوصلة فلسطين وستبقى وأن الغضب الفلسطيني سيترجم إلى غضب أكبر إذا استمر الاحتلال بسياساته العنصرية ضد المدينة المقدسة.

وفي برلين نظمّت هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية تجمّعاً حاشداً تحت شعار “أنقذوا أهالي الشيخ جراح”.

كذلك شهدت كوبنهاغن وهولندا تظاهرات رفع خلالها المشاركون شعارات لنصرة الأقصى ونددت بممارسات الاحتلال القمعية.

وانتشرت الحملة الالكترونية الداعمة للقدس المحتلة بين المستخدمين من مختلف دول العالم.

وتظاهر مئات العرب والفلسطينيين، السبت، بشوارع مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية، تضامناً مع صمود المرابطين في المسجد الأقصى والمقدسيين المهددين بالتهجير القسري من منازلهم في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

السيناتور الأميركي بيرني ساندرز كان أعرب عن قلقه إزاء ما يحدث في القدس المحتلة، وطالب بموقف رسمي أميركي من الانتهاكات الإسرائيلية.

وشهدت بلجيكا اليوم الاثنين أيضاً، وقفة احتجاجية في العاصمة بروكسل للتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أمستردام، نظمت وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس.

عربياً، شهدت العديد من الدول العربية، الأحد، تظاهرات تضامنية مع القدس المحتلة وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية.

واندلعت، فجر اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة في القدس المحتلة، تركزت في محيط المسجد الأقصى حيث يحاول الاحتلال اخراج عشرات آلاف الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى لتسهيل دخول المستوطنين للمسجد لإحياء ما يسمّى “يوم التوحيد”، وهو يوم يحتفل به الإسرائيليون بما يعتبرونه “توحيد شطري القدس كعاصمة لإسرائيل” خلال عدوان حزيران 1967.