جماهير اللاذقية: القائد الأسد أملنا للمضي في مسيرة الانتصار والإعمار

اللاذقية – مروان حويجة:

عبّرت جماهير محافظة اللاذقية عن قرارها و خيارها واختيارها للسيد الرئيس بشار الأسد في الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدة أن الرئيس الأسد ضمانة الاستقرار وسيادة القرار والمضي قدماً في مسيرة الانتصار والإعمار.

ويؤكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اللاذقية رجل الأعمال بلال إبراهيم أن أبناء سورية يتطلعون إلى يوم الاستحقاق الرئاسي للانطلاق في مرحلة متجددة من الانتصار والإعمار خلف القيادة الحكيمة للرئيس الأسد، مشيراً إلى ما حققته سورية من إعجاز حقيقي في صمودها في وجه الإرهاب ودحره وتطهير أرضنا الطاهرة منه، برغم شراسة العدوان، وأضاف: عندما نعلنها مدّوية في يوم الاستحقاق نعم للقائد بشار الأسد فإننا نقول نعم لسورية الأبية القوية المنتصرة ونعم للسيادة الوطنية وللقرار الوطني الحر المستقل.

القس سلام حنّا راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية الوطنية في اللاذقية: ثبت للعالم أن الحقيقة تكمن بأن الدولة السورية، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس الأسد وبمؤسساتها ودستورها وشعبها الواعي والمتلاحم خلف قيادته، هي الضمانة الوحيدة للأمن والأمان للشعب السوري وهي المظلة الراعية لكل أبناء وبنات الوطن على تنوعهم، ولذا سنتوجه بكل الفخر والاعتزاز إلى صناديق الاقتراع، ونحثّ جميع المواطنين والمواطنات على ممارسة حقهم بالمشاركة في هذه الانتخابات الدستورية، لنؤكد وقوفنا إلى جانب دولتنا ودعمنا الكامل و المطلق للقائد الأسد ليقود المسيرة.

وأكد الدكتور نبيل أبو كف نائب عميد كلية الزراعة في جامعة تشرين أن اختيارنا للقائد الأسد يعني وقوفنا واختيارنا للإنسان الذي أعطى بمواقفه المشرفة دروساً لأصدقاء الوطن قيل الأعداء، وحمى البلاد من التقسيم، وحارب الإرهاب بكل قوة، وواجه أعتى قوة غاشمة في العالم. صاحب القيم والمبادئ العالية، هو الموقف الإنساني والأخلاقي النبيل الذي يعبر عن أصالتنا وتجسيد قيمنا السامية، فنحن نقف مع القائد القدوة بعمله من أجل شعبه، القائد المتميز بإنسانيته وتواضعه.

المهندسة مريم جودت فيوض رئيسة فرع اللاذقية في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية قالت: سنكمل المشوار في يوم 26 من الشهر الحالي مع قائدنا الرمز بشار الأسد، من خلال إقبالنا الواسع على العملية الانتخابية لننتخب من التف الشعب والجيش حوله، وصان البلاد من أخطر مؤامرة كونية عليها، فوجب علينا جميعاً المشاركة والقول الحق كل الحق: نعم للانتصار، نعم لسورية واحدة حرة مستقلة، نعم لسورية المستقبل. وأضافت: يأتي الاستحقاق الانتخابي في مرحلة بالغة الأهمية فبلدنا الحبيب سورية يتعافى من رجس الإرهاب وجيشنا العربي السوري البطل يحقق الانتصار تلو الانتصار واقتصاد بلادنا يثبت أنه ورغم الحرب والحصار الاقتصادي الجائر ما زال قوياً وهذا بحد ذاته إعجاز سوري.

الأكاديمي الاقتصادي إياد حاج محمد مدير المصرف الصناعي: إيماننا مطلق و ثقتنا أكبر من المدى بالقائد الحكيم الرئيس الأسد، الذ وقف بقوة وثبات في وجه جميع التحديات والمؤامرات التي واجهت البلد، إنه القريب من الشعب وبين الناس ويعرف اوجاعهم ويحاول دائما توفير احتياجاتهم، رغم ما يعانيه البلد من حصار غاشم، سنختار القائد الأسد الذي ينبض الوطن في قلبه ويعيش مع أبناء شعبه ويكون معهم وبينهم فهو قائد من الشعب وللشعب.

التربوي محمد بالوش مدير ثانوية: سنقول نعم وألف نعم للرئيس الأسد لأنه الرجل الذي تحمل مسؤوليات جسام ليبقى وطننا حراً شامخاً كريماً مستقلاً، نقول: نعم لأنه ربّان السفينة الذي قاد سورية إلى بر الأمان، ولأنه صاحب الفكر النيّر وصاحب مشروع الحضاري التنموي العلمي العصري، يعمل ليجعل من سورية دولة ترقى لمصافي الدول المتقدمة المتطورة في شتى المجالات.

الاقتصادي الأكاديمي نضال استبريان مدير المصرف التجاري: يوم السادس و العشرين من أيار يوم وطني مفصلي في حياة السوريين لأنه موعد مع الوفاء للقائد الأسد لنكمل معه مسيرة الانتصارات و الإنجازات ومواجهة التحديات، وسنقولها بملء قلوبنا وبمداد دمنا: نعم للقائد الذي حمى الأرض والبلاد وواجه أعتى التحديات والضغوط.

المهندسة حنان حميشة: سنجدد الوفاء لرمز الكبرياء والوفاء، الذي حمى بلدنا الحبيب خلال عقد من زمن الأزمة والحرب الكونية على سورية، ولم يتعب، وكان السند لأهالي الشهداء والجرحى، القائد الغالي على قلوب السوريين، الرئيس الأسد، وأضافت: إن المشاركة بالانتخابات حق وواجب علينا كأشخاص ننتمي لهذا البلد المعطاء.