رداً على جرائم الاحتلال.. صواريخ المقاومة الفلسطينية تطال القدس والمستوطنات

رداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين، أطلقت المقاومة مساء اليوم رشقة من الصواريخ سقط عدد منها في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة معا أن المقاومة الفلسطينية أطلقت ستة صواريخ من قطاع غزة باتجاه القدس المحتلة كما قصفت بالصواريخ المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق القطاع وفي عسقلان بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وكانت المقاومة الفلسطينية أمهلت الاحتلال حتى السادسة مساء لسحب قواته من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح والإفراج عن كل المعتقلين.

وتتعرض القدس المحتلة لحملة تهويد كبيرة خلال الأيام الماضية لإفراغها من الوجود الفلسطيني حيث أصيب خلال اليومين الماضيين أكثر من 300 فلسطيني برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود.

ومساء، اقتحمت قوات الاحتلال ومستوطنوه حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين وممتلكاتهم واعتقلت عدداً منهم.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي الشيخ جراح واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت عددا منهم، كما اعتدت على شبان قرب باب الأسباط المؤدي إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت أحدهم.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت تعاملها مع 331 إصابة بينها 4 وصفت بالخطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق فيما منع الاحتلال الطواقم الطبية من دخول الأقصى. وأضاف في بيان: أن هناك 4 إصابات خطيرة جداً و13 إصابة مباشرة بالعين وباقي الإصابات متوسطة وطفيفة وتم نقل 250 إصابة من باب الأسباط إلى مستشفيات القدس المحتلة المختلفة وجار نقل إصابات أخرى وما يحول دون ذلك هو إجراءات قوات الاحتلال.

كما ذكرت الجمعية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إصابة طواقمها الطبية العاملة في محيط مسجد الأقصى المبارك. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقمها في القدس من الوصول إلى المسجد الأقصى لتغطية الأحداث وتقديم الإسعافات.

هذا وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 20 شهيداً بينهم 9 أطفال إضافة إلى إصابة العشرات.

وأفادت مصادر فلسطينية لوكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف مساء اليوم بغارتين شرق بيت حانون شمال القطاع ما أدى لاستشهاد 20 شخصاً بينهم 9 أطفال إضافة إلى إصابة نحو 65 ثلاثة منهم وصفت جروحهم بالخطيرة.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى استشهاد تسعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وإصابة العشرات.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية أم صفا شمال غرب رام الله، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما اعتدى مستوطنون على مركبات الفلسطينيين على طريق نابلس قلقيلية بالضفة الغربية ما ألحق أضراراً مادية بعدد منها.