صالات حلب الرياضية بين التجهيز والوعود والإنجاز

حلب- محمود جنيد

تنتظر رياضة حلب افتتاح صالة كرة سلة مغلقة جديدة ستنضمّ لصالة نادي الجلاء، وهي صالة نادي اليرموك الرئيسية التي تحتوي على مدرجات تتسع لـ3000 متفرج وأرضية باركيه تضاهي الصالات العالمية بينما تفتقر إلى ساعة إلكترونية، وهناك دراسة قائمة لتصنيعها محلياً.

وبالنسبة لصالة الحمدانية الدولية التي انتظرتها حلب عقدين من الزمن فقد أصبحت قيد الجاهزية بعد الانتهاء من مرحلة فرش الباركيه الأولى، في حين تمضي الأعمال القائمة في مرحلة الإكساء لصالة نادي الاتحاد متعدّدة الأغراض بعد فراغ زمني طويل بين المرحلتين وبتمويل من الشركة الداعمة للنادي، ومازالت الآمال الجلائية معلقة على وعود تنفيذ صالة مغلقة رديفة لصالتها الرئيسية مكان الصالة التدريبية الحالية، ونادي الحرية بانتظار إنجاز الإصلاحات الضرورية لصالة النادي التي حملت أعباء الأنشطة الرياضية طوال فترة الأزمة بعد خروج معظم صالات حلب عن الخدمة.