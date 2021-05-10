فعاليات السويداء: خيارنا الوفاء للرئيس الأسد

السويداء-رفعت الديك:

أكد عدد من أعضاء مجلس محافظة السويداء أن الانتخابات الرئاسية هي تعزيز للسيادة الوطنية واستقلالية القرار، وأشاوا في تصريحات لـ “البعث” أن خيارهم في الانتخابات هو للوفاء للقائد الذي حافظ على وحدة الاراضي السورية وتصدى للمؤامرات الخارجية وقاد المعركة ضد الارهاب والدول الداعمة له بكل حكمة واقتدار.

وقال أمين سر مجلس المحافظة رافع مقلد: بعد حرب دامت عشر سنوات كان المستهدف فيها الهوية السورية والمؤسسات والدستور علينا جميعاً ان نتفاعل مع الاستحاق الدستوري بكل جدية ومسؤولية كونه يأتي تتويجاً لانتصار الجيش وصمود الشعب، وأضاف: بعد عشر سنوات من الصمود لاشك ان خيارنا هو الرئيس بشار الأسد، الذي وقف ضد كل المؤامرات والمخططات، وأفشلها.

بدوره بين عضو مجلس المحافظة سامر كنعان انه من ثوابت السيادة هي الاستحقاقات الدستورية، وكلنا ادراك أنسيادة الوطن مستمدة من قائده الذي صمد خلال فترة الحرب، ولاشك أن خيارنا القادم هو الوفاء لقائد الوطن الذي كان وفياً لشعبه ومخلصاً لوطنه.

وقال عضو مجلس المحافظة ناجي أبو فخر: إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وعلى كل مواطن ان يدلي بصوته لمن يراه مناسباً، وبالنسبة لنا فخيارنا هو السيد الرئيس الذي عمل بكل جهد في قيادة المعركة ضد الارهاب، وكونه يشكل الضمان الاول والوحيد لوحدة سورية وامنها واستقرارها.

وبين عضو مجلس المحافظة خالد خير أن من قاد البلاد الى بر الامان في هذه الحرب التي يخوضها الشعب السوري ضد الارهاب جدير بثقة الشعب ووفاء ابناء الوطن، مؤكداً اهمية المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات من كافة أبناء الوطن لما تشكله من استحقاق هام ومصيري وتحدي كبير للدول المتآمرة على ىسورية واسقاط لمشروع تلك الدول ومخططاتها التقسيمية.

وأشار عضو مجلس المحافظة نبيل سلطان أن الاستحقاق الدستوري يؤكد انتصار سورية على الارهاب وعلى الدولة المارقة المخططة له والداعمة لادواته، وأضاف: أن يوم الانتخابات سيكون عرسا وطنيا يجدد فيه أبناء الوطن عهد الولاء والوفاء للسيد الرئيس بشار الاسد وفاء منهم لمواقفه الوطنية المشرفة التي قادت البلاد إلى بر الامان.