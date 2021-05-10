نادي عمال السويداء يشكو فقره المادي

السويداء- زياد عامر

لم تكتب لقصة فريق عمال السويداء في دوري الدرجة الثانية بكرة القدم لفئة الشباب النهاية السعيدة بعد أن باءت كل الجهود للمشاركة في المرحلة الحاسمة للتأهل للدرجة الأولى بالفشل، فالنادي الطامح وجد نفسه بطلاً لفرق المحافظة بعد أن تقدم وحيداً للمشاركة، أي أنه لم يخض أية مباراة، وانتظر طويلاً لإبلاغه قبل وقت كاف من أجل الاستعداد للنهائيات، لكن الظروف لم تساعده لتحقيق الهدف لأسباب غريبة.

رئيس النادي وسام دوارة الذي يعمل في الوقت نفسه مدرباً لفريق كرة القدم أوضح لـ “البعث” أن موعد النهائيات جاء في فترة الاستعداد لامتحانات الشهادة الثانوية، ما جعل الأمر يزداد صعوبة، وكشف دوارة أنه تم إبلاغ النادي عبر رسالة صوتية وصلت في أول الشهر الحالي من اتحاد الكرة بموعد النهائيات، حيث جاء بالجدول (بطل السويداء) إلى جانب ناديي الفيحاء وتل براك، وبدأت عملية لملمة صفوف الفريق للذهاب إلى النهائيات، لكن رئيس النادي أوضح أن كل المحاولات للمشاركة اصطدمت بعدم الموافقة من معظم اللاعبين، وعدم موافقة أهاليهم على سفر أبنائهم، وبالتوازي لم يتوفر المال اللازم في صندوق النادي، حيث حضرت الوعود من أحد المحبين لإقراض النادي، الأمر الذي أجبر الإدارة على الاعتذار عن المشاركة.