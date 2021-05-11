إعادة افتتاح محطات الوقود المخالفة في اللاذقية.. وفضّ الشمع عن المحلات المغلقة بمناسبة العيد

اللاذقية – مروان حويجة

بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد وافقت محافظة على فضّ شمع المحلات و المنشآت المغلقة نتيجة مخالفات و إعادة افتتاحها.

و اشترط قرار المحافظة الصادر بهذا الخصوص إعادة فتح المنشآت و الورش التي تقوم بإنتاج سائل الجلي والصابون والشامبو والكريمات التقدّم بتعهد لدى كاتب العدل بضرورة التقيّد بالمواصفات والمعايير حفاظاً على الصحة العامة قبل فض الشمع عنها وتحت طائلة الإغلاق الدائم في حال تكرار المخالفة.

وأعادت محافظة اللاذقية افتتاح عدة محطات وقود في مناطق مختلفة بموجب قرارلجنة المحروقات الفرعية باللاذقية حيث تمّت إعادة التعامل مع 4 محطات وقود بعد انقضاء مدة المخالفة المرتكبة من قبلها.

و ذكر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي يوسف أن اللجنة وافقت على إعادة التعامل مع محطتي وقود الباشا والبودي بعد دفع الغرامة المترتبة عليها وهي عبارة عن 3 أمثال من قيمة كمية النقص في الاحتياطي المضبوطة بالمخالفة.

كما وافقت اللجنة على إعادة التعامل مع محطة وقود ” السمرا ” بعد انقضاء فترة المخالفة بمدة شهر و إعادة التعامل مع محطة الأمين للوقود في بيت ياشوط.

وطلبت اللجنة اتخاذ الاجراءات القانونية ووقف التعامل مع محطتي وقود الجامع والساحل نتيجة انقطاعها عن التزود بالمادة منذ مدة طويلة.