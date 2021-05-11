إيران: بدء عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

بدأت في وزارة الداخلية الإيرانية اليوم عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة التي تستمر 5 أيام.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأنه من أوائل الذين تقدّموا بطلبات الترشيح أمين عام جبهة مجاهدي إيران الإسلامية وهاب عزيزي ووزير الاتصالات السابق ورئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة محمد حسن نامي.

وكان مجلس صيانة الدستور حدّد شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وحدّد اليوم موعداً لتسجيل طلبات الترشح.

وستعلن وزارة الداخلية في الـ26 والـ27 من أيار الحالي عن الأسماء النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بعد تأييد أهليتهم من مجلس صيانة الدستور المشرف على الانتخابات.

وفي سياق آخر، حذّرت بحرية الحرس الثوري الإيراني البحرية الأمريكية من القيام بإجراءات غير مهنية تعرّض أمن الخليج للخطر، داعية إياها إلى احترام قوانين الملاحة البحرية.

وردّاً على المزاعم الأخيرة للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بشأن اقتراب سفن بحرية إيرانية من سفن بحرية أمريكية في مضيق هرمز، قالت بحرية الحرس الثوري في بيان أصدرته اليوم: إن إعلان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي حول هذه المزاعم يعدّ استمراراً للممارسات غير المهنية للأسطول الإرهابي للبحرية الأمريكية في الخليج الذي طالما شكّل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة وخاصةً في هذا الشهر.

وأوضح البيان أن سفن دورية تابعة لبحرية الحرس الثوري واجهت خلال أدائها المهام اليومية العادية في المياه الإقليمية لإيران يوم أمس 7 قطع بحرية أمريكية في مضيق هرمز قامت بإجراءات غير مهنية مثل تحليق المروحيات وإطلاق القنابل المضيئة وإطلاق النار عشوائياً بشكل استفزازي، مشيراً إلى أنه وفي إطار التعليمات والأنظمة البحرية تم تحذير الأمريكيين من سلوكهم المحفوف بالمخاطر وغير المهني ودعوتهم لتصحيح هذا السلوك.

وتابع البيان: يجب على الأمريكيين الالتزام الصارم بالقوانين الدولية وقواعد الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي والخليج والامتناع عن الروايات الكاذبة والسلوك غير المهني.