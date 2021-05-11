استنفار كوادر وعمال القطاع الصحي والخدمي خلال عطلة العيد

حلب – معن الغادري

في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العيد، أكد الدكتور زياد حاج طه مدير الصحة بحلب أن كافة مفاصل ومرافق القطاع الصحي، بما في ذلك منظومة الإسعاف، بجاهزية عالية، وستعمل بكامل طاقتها خلال عطلة العيد لاستقبال أية حالة صحية طارئة، مبيّناً أن المشافي والعيادات الصحية وضعت خطة عمل لتلبية كافة احتياجات المواطنين من إسعاف ومعالجة وأدوية.

وفي السياق ذاته بيّن المهندس معد المدلجي رئيس مجلس مدينة حلب أن المديريات الخدمية ستواصل عملها وفق خططها المعتادة دون توقف، مشيراً إلى أنه تم الطلب من كافة المديريات الخدمية بتحديد أولوياتها وفق برنامج عمل يغطي كافة مفاصل ومناطق وأحياء المدينة خلال فترة العطلة، وتنشيط وتكثيف عمل عناصر المراقبة، والقيام بجولات على مدار الساعة لمنع ارتكاب مخالفات البناء خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الاستمرار بالقيام بحملات النظافة، وتحسين الواقع الخدمي للمتحلق الجنوبي كونه يشكّل متنفساً للمواطنين للتنزه خلال عطلة العيد، إلى جانب العناية بالحدائق وأعمال التعشيب، والاستمرار بحملات رش المبيدات ومكافحة القوارض، والاستمرار بأعمال الصيانة لشبكة الإنارة العامة في مختلف محاور وأحياء المدينة، والقيام بكل ما يتطلب للنهوض بالواقع الخدمي، وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين خلال عطلة العيد.

وأكد جهاد السمان مدير فرع المخابز بحلب أن الأفران ستتوقف عن العمل أول أيام العيد، وستستأنف عملها باقي أيام العطلة، مشيراً إلى أنه لا توجد أية مشكلة في توفر مادة الخبز، وأن عمل الأفران مراقب بشكل جيد من الدوريات المشتركة للتأكد من جودة المنتج، إضافة إلى رصد أية مخالفة، ومعالجة أية شكوى صادرة عن المواطنين.

وفي الإطار ذاته أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري أن دوريات حماية المستهلك ستستمر في عملها خلال فترة العيد لمراقبة الأسعار وضبطها، وتنظيم الضبوط بحق مرتكبي المخالفات وفقاً للمرسوم 8، مبيّناً أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية ضبط العديد من المخالفات، وتنظيم أكثر من 100 ضبط تمويني تنوعت بين حيازة مواد منتهية الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إبراز فواتير شراء، بالإضافة إلى حالات غش متنوعة، ودعا سنكري المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفة أو حالة غش لتتم معالجتها فوراً.

من جانبه مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب أكد أن فرق عمل المديرية ستواصل عملها، بما في ذلك لجان المراقبة الصحية للتأكد من سلامة الأطعمة والمواد المتداولة عادة خلال فترة العيد.