العاملون في النقابات المهنية: نعم للقائد بشار  

دمشق – بسام عمار:

أكد مدير التجمع التعاوني السكني للنقابات المهنية بدمشق الرفيق عامر خليل أن العاملين بالتجمع ومن يمثلونهم سيشاركون أبناء الشعب العربي السوري انتخابات رئاسة الجمهورية بكثافة وسيقولون نعم للوطن وقائده الرفيق بشار الأسد، وأضاف أن هذه الانتخابات هي تعبير عن ارادة الشعب العربي السوري وحرية قراره السياسي وتمسكه مع قيادته بإنجاز استحقاقاته الدستورية في مواعيدها المحددة انطلاقاً من التجربة الديمقراطية التي يمتاز بها وتطبيقاً لدستوره الوطني الذي أقره باستفتاء شعبي، وفي الوقت ذاته هي شأن داخلي وقرار سوري بامتياز ولا يحق لأحد مهما كانت صفته أن يتدخل بها لأن سورية لم تتدخل يوماً بالشأن الداخلي لأي دولة، وعبر العقود الماضية كانت التجربة السورية رائدة في مجال الانتخابات بمختلف مجالاتها، لافتاً الى أن هذه الانتخابات هي اليوم تتويجا لصمود اسطوري لمدة أحد عشر عاماً من الحرب والارهاب واجهها الشعب العربي السوري بوحدة وطنية لا شبيه لها وعقيدة جيش حيرت العالم وحكمة وشجاعة لقائد غدا اليوم قائداً لكل الأحرار والشرفاء في العالم.

وذكر الرفيق خليل أن جميع السوريين مدعوون اليوم للمشاركة بكثافة بهذه الانتخابات، وأن يقولوا كلمتهم التي ميزتهم عن غيرهم: نعم “لسورية الحرة القوية” المنتصرة دائماً على اعدائها، نعم لسورية الشعب والجيش والقائد، منوها بأنه ورغم كل الظروف الصعبة والرهانات الاعداء اجريت جميع الاستحقاقات الانتخابية بموعدها وهذا خير دليل على قوة الدولة والقرار الحكيم للقيادة، ومع كل استحقاق يثبت السوريون انهم اكثر تمسكا بوطنهم وبقرارهم الحر وقياداتهم، واليوم سيتابعون مسيرة النصر من خلال الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراح ليردوا الجميل لجيشهم وشهدائهم وقائدهم، مشيراً الى اننا اليوم على اعتاب مرحلة اعادة الاعمار والتي سيشارك فيها الجميع كل من موقعه والعاملين بالتجمع سيكون لهم دورهم المهم فيها ضمن اطار عملهم وسيعيد السوريون بناء سوريتهم اجمل مما كانت عليه بالتوازي مع برنامج الاصلاح الاداري الذي أطلقه القائد الأسد والذي بدأنا نتلمس نتائج عمل تطويري شمل مختلف الجوانب.

وأشار بشار طرابلسي رئيس قسم المتابعة بالتجمع الى أن المشاركة بالانتخابات حق وواجب وطني ودستوري وعلى الجميع ممارسته، وخلال انتخابات الادارة المحلية ومجلس الشعب وانتخابات رئاسة الجمهورية مارسوا حقهم بكل مسؤولية وطنية وأمانة اخلاقية، لافتا الى أن الشعب العربي السوري سيرد على كل من يشوه حقيقية هذه الانتخابات بالإقبال الكثيف والحفاظ على السيادة الوطنية، مشيراً الى أنه مع كل انجاز وانتصار سوري هناك عدو يريد التقليل من اهمية ما تحقق وانجاز الانتخابات سيكون النصر الاكبر في هذه الحرب الظالمة التي نواجهها.

وأوضح يزن علي أن سورية لم تعرف يوماً سياسة الاملاءات والرضوخ فكانت حرة بكل قراراتها واليوم من خلال اجراء الانتخابات تؤكد على ذلك منوهاً بأن مرحلة اعادة الاعمار ستكون النصر الاخر بعد نصر الانتخابات.

وأكدت عبير يونس ابنة شهيد ان دماء الشهداء صنعت نصراً اسطورياً وأنبتت ازهار الحرية والكرامة، واليوم بهذه الانتخابات نتابع مسيرة الانتصارات وسنقول من خلالها لشهدائنا: نحن اوفياء لدمائكم ولقائدنا الذي قدم كل الدعم والرعاية والحب لأسر الشهداء، نحن معك ودمائنا فداء للوطن.

وذكر كامل سليمان ان اجراء هذه الانتخابات هو رسالة من كل سوري الى من تآمر على وطنه، وأضاف: إننا اقوياء وأحرار بكل ما يتعلق بوطننا، وان مؤامرت الأعداء وتصريحاتهم حول هذه الانتخابات محكومة بالفشل، وسنخوضها بكل ثقة وسنعبر فيها عن حبنا لقائدنا.