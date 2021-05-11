المجلس العلمي الفقهي: الخميس أول أيام عيد الفطر السعيد

أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف أن يوم غد الأربعاء متمم لشهر رمضان المبارك لعام 1442 هجري وأول أيام عيد الفطر السعيد هو يوم الخميس الـ 13 من أيار.

وبين المجلس في جلسة التماس هلال شهر شوال بثتها قناة نور الشام أنه لم ير هلال شهر شوال اليوم الثلاثاء وعليه فإن أول شهر شوال لعام 1442 هجري هو يوم الخميس الـ 13 من شهر أيار لعام 2021 ميلادي وهو أول أيام عيد الفطر السعيد معرباً عن أمنياته بأن يعيده الله على الأمة العربية والإسلامية ب‍اليمن والخير والبركة والعزة والنصر.