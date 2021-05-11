“الوفاء لقائد الوطن” بطولة رياضية لشبيبة السويداء

السويداء- رفعت الديك

افتتحت رابطة الشهيد شامل المصفي الشرقية لشبيبة السويداء بطولة كرة القدم في ملعب أبطال الجبل في قنوات تحت عنوان: “الوفاء لقائد الوطن”، بمشاركة ثمانية فرق، الرفيقة روزانا الباسط رئيسة مكتب الشباب في فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي أشارت لـ”البعث” إلى أن هذه البطولة وغيرها من البطولات والنشاطات التي سيقوم بها شباب المحافظة هي تعبير عن الوفاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، ولتحويل استحقاق الانتخابات الرئاسية إلى عرس وطني وديمقراطي لتجديد العهد للرئيس الأسد، وبيّنت الباسط أن بمثل هذه الفعاليات نثبت حيوية شعبنا وقدرته على تجاوز الحرب وآثارها، ونوجّه رسالة للمتآمرين على الوطن بأننا موجودون على الأرض ولن نتخلى عنها مهما حصل، وسندافع عنها بكل إمكاناتنا.

بدوره أمين رابطة الشبيبة شادي الدعيبس أكد أن هذه البطولة هي جزء من العديد من النشاطات التي تقوم بها منظمة الشبيبة تعبيراً عن الوفاء والحب لقائد الوطن، موضحاً: أراد رياضيو الرابطة التعبير عن هذا الوفاء عبر إقامة هذه البطولة التي تعكس وعيهم وإدراكهم ومسؤولياتهم وروحهم الوطنية والرياضية العالية لما تعكسه الرياضة من حياة جديدة تنسجم مع الانفراجات الكبيرة التي سنشهدها في الفترة القادمة.