تكريم عمال النظافة في مجالس الوحدات الإدارية في درعا

درعا- دعاء الرفاعي

تقديراً لجهودهم المبذولة، ولدورهم في الحفاظ على نظافة المدينة، وبمناسبة عيد العمال، كرّمت محافظة درعا عامل من عمال النظافة، وأشار محافظ درعا مروان شربك خلال لقائه العمال إلى أهمية فئة عمال النظافة، على اعتبار أنها من أهم الفئات المجتمعية، لافتاً إلى ضرورة أن توفر لها كل سبل الراحة والإمكانيات، معتبراً ما تقدمه هذه الفئة بمثابة خدمة سامية وواجب وطني، مشيراً إلى الدور الذي يقوم به العمال من خلال استمرارية العمل، وبذل كل الجهود الممكنة لتأمين المتطلبات والاحتياجات، لافتاً إلى أن اللقاء بالعمال في عيدهم يمثّل مناسبة لنعبّر لهم عن التقدير والشكر لجهودهم الكبيرة، ومنهم عمال النظافة الذين لا يعرفون أيام عطلة خلال مسيرة عملهم، ولا يستطيع أحد إنكار جهدهم وتعبهم ومثابرتهم، وأبسط ما يمكن تقديمه لهم هو الشكر على جهودهم المخلصة.

وعبّر عدد من العمال عن شكرهم وتقديرهم للمعنيين لاهتمامهم البالغ بتحسين واقع عمال النظافة، مؤكدين مواصلتهم بذل الجهود في سبيل تحسين الواقع الخدمي في مدنهم وبلداتهم، وأن جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية وما يقومون به من عمل شاق رغم الظروف القاسية هو واجب منهم يستوجب عليهم القيام به بدافع حب الوطن.