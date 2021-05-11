جماهير اللاذقية : القائد الأسد خيارنا لترسيخ نهج الانتصار

اللاذقية – مروان حويجة:

تلاقت المعاني و الدلالات الوطنية المعبّرة عن القيمة السامية لاستحقاق للانتخابات الرئاسية في انطباعات وآراء أبناء اللاذقية ممن التقتهم ” البعث ” وأكدوا أن الانتخابات كاستحقاق وطني دستوري هي موعد تاريخي للسوريين مع بارقة انتصار جديدة تلوح في ربوع الوطن الذي انتصر.

ويؤكد الأستاذ الدكتور محمد بصل الأستاذ في جامعة تشرين أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظروف استثنائية يمر بها وطننا، و كما جرت الانتخابات السابقة، و أثبتت للعالم كله أن الإنسان السوري لا تثني عزيمته حرب إرهابية شُنت ضد بلده، فإن الحرب الاقتصادية الراهنة لن تفت من عضده، وسيثبت من جديد أن سورية قوية بأبنائها الشرفاء. وتابع د. بصل : سنقول من خلال أصواتنا في صناديق الانتخابات : إنا ثابتون، و راسخون في وطن المحبة لنجني سنوات الازدهار وإعادة الإعمار تحت عين طبيب العيون، مرشحنا، ورئيسنا، وخير من يمثلنا، الدكتور بشار حافظ الأسد نعم سيرى العالم بأسره كيف سيترجم السوريون شعورهم الوطني عبر مشاركة كبيرة وفعّالة، تُفرح قلب كل من أحب هذا البلد الطيب و المعطاء و المقاوم، وتُحبط كل من ناصبه العداء .

ويؤكد الدكتور المهندس سراج جديد مدير شركة الدراسات الهندسية في اللاذقية أن القائد الرمز الدكتور بشار الأسد هو رمزنا و قدوتنا و ضمان سيادة و استقرار وطننا الذي سطّر أروع ملاحم البطولة و الانتصار في دحر و مواجهة الإرهاب وإعادة الأمن والأمان وقد عهدناه سيد الرجال والمواقف ، الربان الفذّ الذي قاد سورية إلى النصر المحتوم الصامد صمود الجبال، والأخ والسند لكل سوري، إننا نفديه بدمائنا وأرواحنا و نجدد في السادس والعشرين من أيار عهد الوفاء و الولاء للقائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد لنكمل المشوار و لنتابع الانتصار والإعمار.

ورأى رئيس فرع نقابة المعلمين في محافظة اللاذقية علي اسبر أن تجديد عهد الوفاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد في هذه الانتخابات يجسّد الثبات على ترسيخ الكرامة والسيادة والقرار الوطني الحر المستقل إنه القائد و الأب والربّأن الذي تحدّى الكون وقاوم وتصدّى وانتصر لأجل أن تبقى سورية أبية حرّة عزيزة و لأجل هذا الصمود المشرّف ولأننا نعشق الحياة الكريمة العزيزة فإننا ستكتب ونخطّ بدمنا نعم للمعلم الأول و للقائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد.

وأكد الباحث التربوي الموسيقي الأستاذ زياد عجّان أن اختيارنا وانتخابنا للسيد الرئيس بشار الأسد وتجديد عهد الوفاء له يعني تمسكنا المطلق بإرادة تطوير سورية وترسيخ مناخ الاستقرار فيها لأن الاستقرار هو أساس التقدم وهو ركيزة التطور وأهم مقومات الإبداع و من واجبنا أن نشير إلى ما يوليه السيد الرئيس بشار الأسد للعلم والإبداع من اهتمام استثنائي وغير مسبوق لأجل بناء جيل سوري واعد ومتميز في كل المجالات ورعايته المستمرة للأطفال واليافعين و الشبان المبدعين وتقديم كل أشكال الدعم لتحفيزهم و تميزهم وتنمية إبداعاتهم .

وأكدت مديرة مكتبة الأطفال العمومية ميس الدسوقي أن إجماع الشارع السوري على كلمة واحدة بانتخاب الرئيس الأسد هي الجواب الأقوى على تلاحم الشعب مع القائد الأسد و أن المشاركة الشعبية في تحمّل المسؤولية الوطنية هي ليست واجب وطني فحسب بل هي ضرورة ملحة من أجل استكمال التجربة الديمقراطية للمواطنين وتكريسها من خلال التأكيد على دورهم الأساسي في اختيار الرئيس المنتخب حيث ان عدم المشاركة يصب في مصلحة الراغبين بتعطيل مسيرة البلاد وعرقلة نهوضها وإعادة إعمارها في السنوات المقبلة وهي رسالة قوية لكل من يتربص بسوريا من أعدائها في الداخل والخارج.

وأكد ربيع مروّة مدير فرع مؤسسة السورية للحبوب أن بلدنا الغالي الذي صمد وانتصر و تحدّى الأعداء وأفشل كل المخططات والمؤامرات والتحديات استمّد القوة والصلابة والثبات من قائدنا الرمز السيد الرئيس الأسد الذي أذهل الكون بشجاعته وبراعة قيادته وحكمة رؤيته وبفضله تخطينا وتجاوزنا كل التحديات ونتطلع أن نكمل مع هذا القائد الرمز مسيرة البناء والإعمار مثلما قاد مسيرتنا نحو الانتصار فهو خيارنا و أملنا و ستحدد عهد الوفاء لقائدنا في يوم الاستحقاق لأننا نحب سورية .

مدير الثقافة في اللاذقية مجد صارم قال: لأجل أن تظل سورية شامخة صامدة منتصرة ولأجل أن نضمن المستقبل الواعد الذي نتطلع إليه بعد انتصارنا في هذه الحرب الظالمة التي لم تستطع بعد عشر سنوات أن تثني من عزيمتنا و إرادتنا و لأجل أن تبقى سورية بلد الشموخ و الكبرياء و أبجدية البطولة و الانتصار فإننا نرنو بقلوبنا و عيوننا إلى رمز كل هذا الكبرياء السوري و الإعجاز السوري التاريخي إلى قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد معلنين الوفاء على متابعة المسيرة بقيادته ورعايته .

وأكد فواز علشة مدير مكتب نقل البضائع في اللاذقية أن تجديد الوفاء للقائد المفدى بشار الأسد هو تجديد لكل مقومات بناء الدولة القوية التي أثبتت في الحرب أنها دولة قوية بمؤسساتها وببنياتها و بدورها الاجتماعي والاقتصادي وكانت أهم مرتكزات الانتصار ومن هنا فعندما نقول نعم للقائد الأسد فإننا نقول نعم لسورية القوية الأبية المستقلة بقرارها و خيارها ومصيرها أي نعم لدولة الشموخ والكرامة والموقف الوطني والقومي المشرف والراسخ .

المهندس ماهر غصن مدير مراقبة الشبكات في اللاذقية رأى أن يوم السادس و العشرين من أيار يوم ينتظره السوريون ليعلنوه استحقاق الوفاء الشعبي للقائد الشجاع المقدام السيد الرئيس بشار الأسد لأنّ الوفاء متجذر و متأصل في أبناء سورية و هم الذين وجدوا قائدهم بينهم يعيش تفاصيل حياتهم و يتابعها عن قرب و يقدّم جهده ووقته و جلّ اهتمامه للحفاظ على الأسرة السورية و رعاية شؤونها مجسّدا الأب الحاني العطوف الحكيم الشجاع و القائد الفذّ والمواطن الأول في الواجب و المسؤولية و لذلك يدفعنا الحس الوطني و الوجداني و الأخلاقي أن يكونا خيارنا واختيارنا القائد الرئيس الملهم بشار الأسد .