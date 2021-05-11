رؤساء الاتحادات يقولون كلمتهم: نعم للعامل والجندي الأول في ساحات العمل والنضال

مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بمبادلة الحب بالحب والعطاء بالعطاء والوفاء بالوفاء من خلال الارتقاء في عملنا وتحمل مسؤولياتنا تجاه وطننا ومواطننا، ورفع وتيرة صمودنا ووحدتنا الوطنية لمواجهة الاستحقاقات الهامة والكبيرة على الصعيد الوطني وأهمها، وأولها انتخاب السيد الرئيس بشار الأسد الذي يصون الاستقلال والكرامة والسيادة الوطنية وهو الضمانة الحقيقية لمستقبل مزدهر آمن لكل السوريين والبوصلة الحقيقية لسورية حضارية متعددة يسودها مناخات التسامح والاعتدال.. إن الرئيس الأسد هو الضمانة الحقيقية لتبقى سورية شامخة شموخ قاسيون..

مطلب جماهيري وعمالي

غسان رسول رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل قال: إن مناشدة القواعد العمالية والقيادات النقابية للرفيق بشار الأسد للترشح للانتخابات الرئاسية يشكل انعكاساً لوعي العمال والتزامهم النهج الوطني الذي تربوا عليه، مؤكداً أن المرشح بشار الأسد هو قائد استثنائي قاد سورية في أحلك الظروف والمؤامرات التي تشن عليها وحافظ على وحدتها الوطنية واستقلال قرارها السياسي.

وأكد أن العمال يؤمنون أيمانا كبيراً بأن الرفيق الأسد هو الضمانة الحقيقية لتحافظ سورية على هويتها الحضارية التي عاشتها منذ أكثر من سبعة آلاف عام، مشيراً إلى الفكر المتسامح الذي يسود بين أبنائها والذي يعتبر واحد من أهم مقومات صمودها والذي يتعزز يوما بعد يوما بفضل حكمة السيد الرئيس وصوابية رؤيته وإدارته الحكيمة للأزمة .

قائد وطني

نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات والبلديات قال: الرفيق بشار الأسد قائد وطني وقومي يتمتع بصفات القائد المخلص الوفي لشعبه وصاحب القرارات السديدة والتوجهات التي تضمن لشعبه الحماية والرعاية، وتحفظ الكرامة وتصون الأرض والعرض والشرف، ولم يأبه في يوم من الأيام لأي إملاء خارجي، وهذه المواقف الشريفة ضريبتها هذه الحرب الكونية التي تشن على سورية وصمود شعبها وتلاحمه خلف قيادته الحكيمة، وأضاف: إن القائد بشار الأسد ومن خلال تجربته خلال السنوات السابقة وبتأييد شعبه ووقوفه من خلفه هو المرشح لقيادة المرحلة القادمة وللخلاص من المؤامرة الكونية في سورية كونه صمام الأمان وسفينة النجاة التي سترسو إلى بر الأمان بقيادته الحكيمة. وشدد العاقل على أن عمال سورية يجددون لسيادته وهو العامل والجندي الأول والقائد الفذ عهد الولاء والوفاء مؤكدين على الثوابت الوطنية في العزة والكرامة والممانعة والتنمية الشاملة .

التمسك بنهج المقاومة

ياسين صهيوني رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والتنمية الزراعية قال: إن عمال سورية على امتداد ساحة الوطن وعلى مختلف مهنهم وانتماءاتهم وآرائهم السياسية والفكرية قدموا قوافل الشهداء في مواجهة أعتى حرب امبريالية صهيونية ورجعية عربية بأدوات وتنظيمات إرهابية تكفيرية مسلحة وتجييش إعلامي عربي وعالمي فاجر وفاضح وتعرض الشعب السوري إلى حصارات وعقوبات اقتصادية وسياسية جائرة لم نشهد لها مثيل في تاريخ البشرية.

وشدد صهيوني على أن عمال سورية يتمسكون بنهج وطنهم المقاوم بقيادة الرفيق بشار الأسد ويؤمنون إيماناً مطلقاً بأن قيادته للمرحلة المقبلة تمثل حماية للوحدة الوطنية وترسيخاً للثوابت الوطنية والقومية وحفاظاً على الإنجازات والمكاسب وضمانة لمستقبل سورية المتجددة.

وأضاف: تلك هي الأسس والثوابت الوطنية التي دفعت الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي إلى اتخاذ كافة الإجراءات للقيام بأوسع النشاطات والفعاليات العمالية والجماهيرية دعماً للمرشح الأسد لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة واعتبار الترشيح مطلباً عمالياً وجماهيرياً يعبر عن إرادة عمال وشعب سورية.

خيار الشعب السوري

محمد عبد المجيد عزوز رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات النسيجية قال: نعلن كعمال سورية تمسكنا بنهج سورية المقاوم بقيادة الرفيق الأسد القائد الشجاع ودعمنا المطلق لجهوده التي يبذلها في سبيل الحفاظ على وحدة سورية وتعزيز دورها المقاوم في مواجهة الإرهاب ونعتبر ترشيحه لولاية دستورية جديدة مطلباً عمالياً جماهيرياً يعبر عن إيماننا المطلق بأن قيادته للمرحلة المقبلة يمثل حماية للوحدة الوطنية وترسيخاً للثوابت الوطنية والقومية وحفاظاً على الإنجازات والمكاسب وضمانة لمستقبل سورية المتجددة

رايات الانتصار

هناء كناني رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات المعدنية الكهربائية قالت: لقد أكد الرفيق بشار الأسد قائد مسيرة الحزب والشعب أنه الرجل الذي تربى في مدرسة القائد الخالد حافظ الأسد وأنه ناهل من معين فكره وحكمته وهو الشاب الطموح الذي نقل سورية إلى عصر المعلوماتية والتكنولوجيا وهو القائد المفدى الذي يضرب عمقاً في الأرض العربية والأخلاق والشهامة والكرامة والعزة يدرك التراث النضالي والحضارة الإنسانية للأمة، وهو يتعامل مع الوطن بمفرداته ومع الإنسانية بمقوماتها. وترشح الرفيق الأسد الترشح لولاية دستورية جديدة يشكل مطلبا جماهيريا عماليا، وتحت رايات الفخار والانتصار ولمع سيوف حطين وصهيل خيول اليرموك يعاهد عمالنا المرشح الأسد على المضي خلف قيادته الحكيمة فهو يعبر عن ضمير كل عامل ويمثل الرمز المقاوم الذي يقود سورية من نصر إلى نصر وصمام الأمان لوحدة واستقلال سورية أرضا وشعبا فلم ترهبه التهديدات الأمريكية والصهيونية والغدر من الدول العربية فالقائد الأسد يحمل في قلبه وعقله وروحه هموم الوطن وهموم أبنائه وقضايا الامة العربية .

الانتماء العروبي

خلف حنوش رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء والاخشاب قال: إن الطبقة العاملة تقف خلف القيادة الحكيمة للقائد الأسد كونه الأقدر بحيويته وكفاءته القيادية على تحمل المسؤولية وأثبت سيادته أن يمتلك من الصلابة الوطنية والانتماء العروبي ما يجعله قادراً على مواجهة كل التحديات مع الحفاظ على قرار الاستقلال الوطني.وشدد على أن الرفيق الأسد أظهر كفاءة عالية في التعامل مع القضايا الملحة حيث تأكدت صوابية رؤيته في التعامل مع العديد من القضايا الملتهبة والحيوية التي حاولت القوى المعادية فرض أجندتها فيها وتشويه وإضعاف المواقف السورية المشرفة بها مؤكداً أن سياسات الرئيس الأسد جعلت من سورية رقماً أساسيا لا يمكن تخطيه في المعادلات الإقليمية كما جعلت منها صوتاً ثابتاً وواضحاً في دعم القضايا العربية والانتصار لها.

وهو الضمانة الوحيدة لوحدة التراب السوري ويكفيني فخرا بأنه القائد العربي الذي التفت حوله الجماهير العربية من المحيط للخليج والتفاف الشعوب بكل الدول الصديقة وهذا ما كنا نلمسه بتواجدنا بالمحافل الدولية والعربية من خلال حضورنا للمؤتمرات فلن نبادل الوفاء إلا بالوفاء

رمز الوفاء

عبد المعين حميدي رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط والصناعات الكيميائية قال: أن السوريين يتمسكون برموز ثلاثة هي سورية الوفاء وجيش الإباء والسيد الرئيس بشار الأسد صاحب العطاء. نحن في الطبقة العاملة لامسنا ما تحقق في مسيرة التطوير والتحديث فقد تحقق لأبنا شعبنا الشيء الكثير وما تحقق للطبقة العاملة أكثر بكثير من تأمين للسكن العمالي وإنشاء الآلاف من الوحدات السكنية في كافة المحافظات والتي بنيت بزنود وسواعد عمالنا، إضافة إلى تثبت عشرات الآلاف من الأخوة العمال وإلغاء السقوف الرقمية لأصحاب المعاش التقاعدي وتحويل عقود العمال المؤقتة إلى عقود ثابتة وغيرها من الانجازات التي حصلت عليها الطبقة العاملة السورية.

بشير فرزان