“شعلة المستقبل”.. منحوتة جديدة لـ علي حمود

السلمية – نزار جمول

لم يشأ الفنان علي حمود “زين الشام” أن يمر الاستحقاق الانتخابي الذي ستشهده سورية في السادس والعشرين من أيار الجاري إلا أن يشارك به من خلال يديه اللتين تصنعان الفن والروعة، فعمله الجديد الذي أسماه “شعلة المستقبل” تتمحور فكرته حول هذا الاستحقاق وهو يعير عن قوة سورية ومنعتها في وجه أعدائها، والعمل هو عبارة عن منحوتة مصنوعة من الحجر والصلصال بارتفاع 53 سم.

وبين حمود أن فكرة العمل تتحدث عن صمود سورية في وجه الإرهاب والانتصار عليه، ودلالته تؤكد على سورية الصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات، واجتازت كل المحن بصمود شعبها وجيشها وقائدها، مؤكداً أن الشعب السوري سيوقد شعلة الحرية “شعلة المستقبل” في السادس والعشرين من أيار الحالي الذي سيكون يوم وعرس وطني في تاريخ سورية الصامدة لأنها مهد الحضارات ووطن الثقافات والتعددية ومهد الأديان.