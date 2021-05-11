طلائع البعث تختار “إعلامييها الصغار” (للمدقق)

السويداء – رفعت الديك

نفذ فرع الطلائع مسابقة الإعلامي الصغير ضمن مسابقات الرواد التي تقيمها المنظمة هذه المسابقة، والتي تهدف إلى تأهيل الإعلاميين الصغار تحضيراً للمشاركة في مسابقة رواد الطلائع على مستوى القطر.

واعتبر عضو قيادة فرع الطلائع مازن السعدي أن المتدربين الصغار أبدوا تفاعلاً كبيراً مع المسابقة واستطاعوا برمجة عقولهم الصغيرة بحيث تستثمر الدروس العملية ويثبتوا أنهم رواد حقيقيون، وأكد السعدي أن مسابقات الإعلامي الصغير لها دور كبير في تحفيز مواهب الطلائع وإبداعهم وبالتالي تشكل عاملاً حقيقياً في رفد المنظمة بكوادر إعلامية مستقبلاً.

وبينت المشرفة هبه العريضي أن المتسابقين يخضعون لتدريبات عملية في مجال المراسل الميداني وإعداد المذيع والتصوير والتعليق والمدون الصغير، ورغم أهمية الفكرة التي تعمل عليها المنظمة إلا أن تطبيقها يحتاج إلى الكثير من المتابعة والتخفيز للوصول إلى الكوادر الحقيقية وهذا يتطلب بدء العمل منذ بداية العام الدراسي على الوحدات الطليعية والمناطق.

وأشار كل من جاسيكا خويص وحلا أبو منذر وكريم النداف وحلا زين الدين إلى أهمية المسابقة في تنمية مواهبهم في مجال الإعلام حيث شكلت المشاريع الميدانية التي نفذوها في مجال استطلاع الرأي حافزاً مهماً لهم للسير في هذا المجال لما وجدوا فيه من خصوصية وتميز وإبداع يختلف عن باقي الاختصاصات الأخرى.