كشفت صحيفة The Guardian البريطانية إن أول مهرجان دولي لأفلام الهواتف الذكية سينطلق في لندن الشهر المقبل، حيث لم تعُد الأفلام المصورة بالهواتف الذكية مجرد متعة، فقد أصبحت تمثِّل خطوة جديدة نحو عصر جديد للسينما، إذ تجذب بالفعل أفضل الفنانين والمخرجين المؤثِّرين.

المنتج آدم جي، الذي أقام مهرجان “سمارت” لأفلام الهواتف الذكية مع المخرجة فيكتوريا مابلبيك، قال: “يمكن لأي شخص الآن أن يخرج فيلماً رائعاً، كل ما تحتاجه هو الرؤية والموهبة. لم يعُد السؤال يتعلَّق بالقدر على شراء المعدات المناسبة أو تأمين صفقة توزيع كبيرة”.

في عام 2019، فاز كلٌّ من جي ومابلبيك بجائزة “بافتا” معاً، وكان هذا أول فوز يهزم الأفلام المصورة تقليدياً بميزانيات أكبر، بفيلمهما القصير Missed Call ومنذ ذلك الحين، أدَّى الطلب المتزايد على الأفلام الأكثر تنوعاً، والإغلاق جرَّاء جائحة كورونا إلى ازدهار صناعة الأفلام بالهواتف الذكية.

فيما قالت مابلبيك، التي أخرجت فيلم Missed Call وتصور بهاتفها الذكي كل يوم: “لقد كنت مخرجةً للتصوير الذاتي طوال 25 عاماً، ولقد تحوَّلَت الكاميرا من الحقيبة الكبيرة إلى إمكانية وضعها في جيبي الخلفي”. وأضافت: “أحب الطريقة التي غيرتُ بها نهجي في صناعة الأفلام. أعمل في بيئةٍ حميمة، وأستغل المناطق الرمادية من الطابع غير الرسمي، وهو أيضاً نهجٌ يسمح بتصوير أكثر ديناميكية وابتكاراً لإخراج القصص المخفية والشخصية”.

المهرجان مفتوح للمشاركة حتى نهاية الشهر الجاري أيار، وسينطلق عبر الإنترنت في عامه الافتتاحي، من 21 إلى 25حزيران. ويعتزم جي ومابلبيك إظهار أن صناعة الأفلام مفتوحةٌ لأيِ شخص “بغض النظر عن خلفيته أو وسائله”.

وقال جي لصحيفة The Guardian البريطانية: “أقمنا المهرجان حول أفلام الهواتف الذكية لأنها تتيح وصولاً أوسع وتنوعاً أكبر، بالإضافة إلى الابتكار في حدِّ ذاته. وتغطي فئات المسابقة جميع الأنواع، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة. ولا توجد آثارٌ الآن على الجودة. يمكنك الحصول على صورٍ رائعة وصوتٍ رائع، وهناك تطبيقاتٌ جديدة تمنحك مزيداً من التحكُّم، مِمَّا يسمح بالتوجيه عن بُعد”.