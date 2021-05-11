ملائكة الرحمة في القنيطرة  نعم لرمز سورية و قائدها

القنيطرة – محمد غالب حسين

يتطلع أبناء محافظة القنيطرة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بموعدها الدستوري في السادس والعشرين من شهر أيار المقبل مؤكدين أنها دليل انتصار إرادة الشعب والجيش العربي السوري الباسل في حربه ضد الإرهاب وعلى ممارسة الديمقراطية الحقيقية استناداً إلى الدستور .

فقد أشارت رئيسة قسم التمريض بمستشفى الشهيد ممدوح أباظة بمحافظة القنيطرة هدى العلي إلى أن إقامة الانتخابات بموعدها هو مطلب جماهيري لتأكيد الصمود في وجه التحديات وتحقيق انتصار سياسي يكلل انتصارات جيشنا الباسل ومتابعة إعادة الإعمار لتعود بلادنا مزدهرة كما كانت مضيفة أن إجراء الانتخابات بموعدها هو انتصار للجمهورية العربية السورية وحق قانوني حدده الدستور وواجب على كل مواطن المشاركة فيها لتتويج انتصارات جيشنا الباسل بانتصارات أكبر والاستمرار بعملية البناء و إعادة الإعمار معتبرة إن إقامة الانتخابات بموعدها تتماشى مع الجهود المبذولة لتسريع بناء سورية الحديثة بعد الكثير من الهجمات التي تعرضت لها خلال السنوات العشر الماضية مذكّرة أن الاستحقاق الدستوري مهم جداً ويثبت بكل وضوح أن الدولة قوية وحاضرة بكل سلطاتها ومؤسساتها المختلفة وهي حريصة كل الحرص على الالتزام بالقوانين والأنظمة.

وأكدت رئيسة قسم التمريض هدى العالي باسم جهاز التمريض بمستشفى الشهيد ممدوح أباظة أن السيد الرئيس بشار الأسد خيارنا و اختيارنا لأنه رمز سورية و المؤتمن على أرضها و وحدتها واستقلالها . وقد تمكّن بكل قوة و حكمة و اقتدار من التصدي للحرب العدوانية الظلامية التي شنتها قوى الشر و العدوان و الإرهاب على وطننا لتمزيقه و شرذمته. لكن القائد الأسد أحبط مخططهم العدواني الخبيث و انتصر جيشنا الباسل على الأعداء و يتابع قتاله لإعادة السيطرة على كل حبة تراب دنسها الغزاة المحتلون و الإرهابيون . و إننا ليوم الانتخاب لمنتظرون .

أما الممرضة جميلة المفلح فقالت : إن الانتخابات الرئاسية تعزيز للسيادة الوطنية واستقلالية القرار محددة أن خيارها في الانتخابات هو للوفاء للقائد الذي حافظ على وحدة الأراضي السورية وتصدى للمؤامرات الخارجية وقاد المعركة ضد الإرهاب و الدول الداعمة له بكل جسارة و ثقة .

و أشارت أنه بعد حرب دامت عشر سنوات كان المستهدف فيها الهوية السورية و المؤسسات و الدستور علينا جميعاً أن نتفاعل مع الاستحقاق الدستوري بكل جدية و مسؤولية لأنه يأتي تتويجاً لانتصار الجيش و صمود الشعب ، وأضافت : بعد عشر سنوات من الصمود لاشك أن خيارنا هو الرئيس بشار الأسد، الذي وقف ضد كل المؤامرات و المخططات، و أفشلها بينما تحدثت الممرضة إسراء علي عن ثوابت السيادة الوطنية المتمثلة بالاستحقاقات الدستورية . وكلنا ندرك أن سيادة الوطن مستمدة من قائده السيد الرئيس الذي صمد خلال فترة الحرب ، ولاشك أن خيارنا القادم هو الوفاء لقائد الوطن الذي كان وفياً لشعبه و مخلصاً لوطنه مضيفة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وعلى كل مواطن أن يدلي بصوته وخيارنا هو السيد الرئيس الذي عمل بكل جهد في قيادة المعركة ضد الإرهاب، و يشكل الضمان الأول لوحدة سورية و أمنها واستقرارها .

و تحدثت الممرضة بشرى الحلبي قائلة: إن من قاد البلاد إلى بر الأمان في هذه الحرب التي يخوضها الشعب السوري ضد الإرهاب هو الجدير بثقة الشعب ووفاء أبناء الوطن ، مؤكدة أهمية المشاركة الواسعة في هذه الانتخابات من كل أبناء الوطن لما تشكله من استحقاق هام ومصيري وتحد كبير للدول المتآمرة على سورية وإسقاط مشروع هيمنة تلك الدول ومخططاتها التقسيمية فيما نوّهت الممرضة ثناء الشبعاني لأهمية الاستحقاق الدستوري الذي يؤكد انتصار سورية على الإرهاب وعلى الدولة العدوانية المخططة له والداعمة لأدواته وأضافت : إن يوم الانتخابات سيكون عرساً وطنياً يجدد فيه أبناء الوطن عهد الولاء والوفاء للسيد الرئيس بشار الأسد وفاء منهم لمواقفه الوطنية المشرفة التي قادت البلاد إلى بر الأمان .

وبيّنت الممرضة ريم العلي أن إقامة الاستحقاق الرئاسي في موعده تأكيد لانتصار سورية على محور الشر في العالم رغم الضغط العالمي الشديد لمنع إقامة هذا الاستحقاق منوهة بصمود رجال الجيش العربي السوري و انتصاره على الإرهاب مضيفة إن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها دليل على استقلالية القرار السوري و هي تثبت إرادة الشعب السوري في تحدي ومواجهة غطرسة الغرب المتصهين مشيرة للديموقراطية في أبهى صورها.

بينما نوّهت الممرضة ريما العلي أن الاستحقاق الرئاسي لمنصب رئاسة الجمهورية وتعدد المرشحين دليل على ديمقراطية الانتخابات ودحض لادعاءات المجتمع الدولي مؤكدة أن العملية الانتخابية تسير وفق منهج ديمقراطي وستشهد محافظة القنيطرة يوماً وطنياً جولانياً يعبّر به أبناء المحافظة عن محبتهم لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد الذي غمرهم بمحبته و رعايته .

و قالت الممرضة آلاء السيد : إن المشاركة بالانتخابات هي الرد الأول على الحرب التي استهدفت سورية لتدمير بنيان الدولة السورية و استلاب قرارها . و كثير من الدول في ظل الظروف الاستثنائية تؤجل كل الاستحقاقات . ولكن في الحالة السورية الأمر مختلف و هو الإصرار على مبادئ الدستور و إجراء الانتخابات المقررة مما يعكس القوة و التماسك الداخلي الذي يعيشه أبناء سورية رغم الحرب والحصار ومحاولة التضييق اقتصادياً و التأثير على حياة المواطن المعيشية . ونحن من هنا من القنيطرة سنشارك في الانتخابات و نقول : نعم لمن نراه الضمانة الوحيدة و الأكيدة لاستقرار سورية و النهوض من جديد نحو البناء و التقدم و الإعمار نعم للسيد الرئيس بشار الأسد .

وتحدثت الممرضة عائدة غادر أن الانتخابات تتم وفق الدستور وهي مطلب شعبي و نحن مستعدون لهذا الاستحقاق وفخورون به . وسوف ندلي بأصواتنا جميعاً لافتة أن تنفيذ الانتخابات الرئاسية بموعدها تأكيد على سيادة سورية وصون لدماء الشهداء وسنكون الأمناء الأوفياء لقائد عزتنا و فخرنا السيد الرئيس بشار الأسد .