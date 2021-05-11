موسم الحرائق بدأ في السويداء وإجراءات التعامل معها “باردة”

السويداء – رفعت الديك

افتتح موسم حرائق هذا العام في صلخد والكفر وسط مطالب باتخاذ خطط استراتيجية، وإجراءات للحد من انتشار هذه الظاهرة، وسرعة التعامل معها لما تسببه من خسائر كبيرة في الثروة الزراعية والحراجية.

وقد أخمدت فرق الإطفاء في السويداء، بالتعاون مع الأهالي، عدة حرائق اندلعت بمساحات من الأعشاب اليابسة في مناطق بالمحافظة.

وبيّن آمر الزمرة في فوج إطفاء السويداء جاد العبد أن حريقاً نشب في سفح تل قليب وطال مساحات واسعة أغلبها من الأعشاب اليابسة وبعض الشجيرات الحراجية، وأشار العبد إلى أن الطبيعة الصعبة ووعورة المنطقة أدتا إلى انتشار الحرائق بشكل كببير قبل السيطرة عليها.

وفي صلخد أخمدت وحدة الإطفاء حريقين طالا مساحات من الأعشاب اليابسة على طريقي السويداء وأمتان- صما وفقاً لآمر الزمرة يامن سلوم الذي بيّن أن الحرائق طالت أراضي مليئة “بالخصاب”، بالإضافة لوقوع بعض الأضرار على الأشجار .

عناصر الإطفاء تحدثوا عن الصعوبات التي تواجه عملهم، وأهمها عدم وجود الطرق النارية، وقلة العناصر والآليات، إضافة لقلة الحوافز مقارنة مع طبيعة العمل الشاقة.