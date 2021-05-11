عندما ترتفع درجة حرارة الطقس، يعاني الإنسان من التعرق الشديد ما يساعد على التخلص من سموم الجسم والحفاظ على درجة حرارته، لكن في نفس الوقت تنتج عنه رائحة كريهة، تجعله يشعر بالإحراج أمام الآخرين، ويمكن علاج المشكلة من خلال إتباع وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الجسم الكريهة، منها:

*وصفة الخل: يجب أخذ قطعة من القطن ووضع القليل من الخل سواء الأبيض أو خل التفاح، ومسح المناطق المعرضة للتعرق بالجسم، حيث يساعد الخل على موازنة درجة حموضة الجلد وقتل البكتيريا الناتج عنها الرائحة.

* وصفة الليمون: حيث يعمل على موازنة درجة حموضة الجلد، يتم تقطيع الليمونة إلى نصفين وعصرها على ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة لعمل عجينة ووضعها على الإبط وتركه لمدة 10 دقائق ثم غسل الإبطين.

*وصفة الشاي: نملأ إناء بالماء ونضيف عدد من أوراق الشاي الأخضر، وبمجرد أن يبرد، يجب غمس كرة قطنية في الخليط ووضعها على المناطق المعرضة للتعرق، حيث يساعد الشاي في الحفاظ على البشرة جافة والتخلص من الروائح الكريهة، ويمكن تكرار النصيحة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

*وصفة الطماطم: نحضر كوبين من عصير الطماطم الطازج ونضيفه إلى دلو من الماء، ونستحم به أو ننقع الجسم لمدة 20-30 دقيقة، حيث تساعد الخصائص المطهرة التي تحتوى عليها الطماطم في التخلص من الروائح الكريهة.

*وصفة صودا الخبز: تساعد صودا الخبز على امتصاص الرطوبة والتقليل من نمو البكتيريا، ويمكن استخدامه مثل بودرة التالك ووضعها على الإبطين وبين أصابع القدم، ويمكن وضع القليل منها في الحذاء وتركها طوال الليل مع تنفيض الحذاء قبل ارتدائه في الصباح، حيث يساعد ذلك في التخلص من الروائح الكريهة داخل الحذاء، أو يمكن خلط ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز مع كوب من الماء، ووضع الخليط في زجاجة رذاذ قديمة، ورش منطقة الإبط يومياً مع التأكد من جفاف الإبط قبل ارتداء الملابس لتجنب البقع.