أبناء الرقة: نعم للقائد الأسد ونهجه

الرقة- حمود العجاج:

يواصل أبناء ريف الرقة المحرر الاستعدادات للمشاركة في الانتخابات السيادية للاستحقاق الرئاسي القادم وأبصارهم ترنو إلى تحرير المتبقي من محافظة الرقة من قطعان الإرهاب والمليشيات الإنفصالية المدعومة من الإحتلالين التركي والأمريكي وكل أبناء الريف المحرر اليوم على يقين بأن الاستحقاق الدستوري سيكون له عظيم الأثر في تحقيق الأمان والازدهار لكل ربوع سورية .

وفي هذا السياق أكد المحامي محمد الزعيتر رئيس مجلس محافظة الرقة أن المشاركة في الاستحقاق الدستوري هو حق لكل مواطن وهو واجب عليه لاختيار من يثق بقدراته وكفاءته وإمكاناته ليقود البلاد إلى بر الامان ولا يوجد من تنطبق عليه هذه الصفات سوى القائد بشار الأسد الذي يمتلك الحكمة والقوة والشجاعة وثبات الرأي والحرص على مصلحة الوطن والمواطن. مضيفا أن هذا الاستحقاق الوطني لا يقل أهمية عن المواجهة العسكرية التي سطرها جيشنا الباسل بأروع الانتصارات في زمننا المعاصر.

وأن السوريين اليوم ينتظرون يوم السادس والعشرين من أيار ليقطفون ثمار صبرهم لتحويل هذا اليوم العظيم الى عرسا وطنيا يتعزز من خلاله الأمل لغد أجمل.

يحيى الناعس- رئيس اتحاد فلاحي الرقة قال: إن مشاركة الشعب السوري في الانتخابات الرئاسية هي معركة حقيقية ضد الإرهاب ومموليه كما هو حال معارك الجيش العربي السوري التي خاضها ويخوضها ضد الإرهاب وأن المشاركة الدستورية التي سيقوم بها الشعب العربي السوري هي انتصار حقيقي للديمقراطية التي سيخوضها أبناء سورية الأوفياء، لافتا.. أن الفلاحين سيكونون أكثر شرائح المجتمع مشاركة بالانتخابات لانهم مدينين لقائد الوطن بالعطاءات التي منحها للفلاحين من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتأهيل مشاريع الري وتفعيل عمل المصارف الزراعية وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية.

الرفيق محمد الكردي أمين شعبة تل أبيض للحزب قال: يعني الاستحقاق الرئاسي وانتخاب القائد بشار الأسد الانتصار على الإرهاب والتمسك بالثوابت ودعم المقاومة وعودة التراب السوري بكامله ووحدة سورية واستقلال قرارها وطرد الاحتلال وأدواته الإجرامية وعودة الآمان والاستقرار إلى كامل بلادنا وتحسن الحالة الاقتصادية.

وأن قائد الوطن الذي قال -الرقة في قلوبنا- يعني انتخابه عودة الرقة ليس إلى حضن الوطن فحسب بل إلى قلب الوطن.

وأكد نجم العبدالله -رئيس مجلس بلدة الحمدانية أن يوم السادس والعشرين من أيار هو عرس وطني وهو يوم رد الوفاء لصاحب الوفاء ولنقول نعم للاستقرار والصمود.

وأن أهالي بلدة الحمدانية في ريف الرقة المحرر سيكونون قدوة في تنفيذ الاستحقاق الرئاسي لأن هذا يعني نقلة نوعية جديدة لسورية والسوريين و لأهالي محافظة الرقة الذين يرون من خلال ذلك الوعد نهاية للاحتلالين التركي والأمريكي وأدواتهم.

وبين كيتب الكدرو -موظف في مديرية ثقافة الرقة أن أهمية الانتخابات مع ماهو موجود من بقايا الإرهاب تثبت للعالم أننا على حق وهم على باطل وكذلك سيتأكد كذب وزيف ادعاءات الدول الراعية والداعمة للإرهاب وهي ستعري حقيقتهم وخداعهم وكشف المستور من المخططات الصهيوأمريكية التي هدفها نهب خيرات الشعوب والسيطرة على مقدراتها كما تؤكد للعالم أجمع قوة وصمود الشعب السوري و قدرته على اختيار رئيسه.

وقالت السيدة خولة الملا عضو مجلس محافظة نتطلع ليوم الاستحقاق لنصوت لمن سحق الإرهاب وحمى سورية ومنع تشظيها بعد أن راهنت قوى الشر والإرهاب على انهيارها وطالبت بتنحي رئيسها..

فهاهم اليوم وبعد سنوات لم يتبق أحد من الناعقين الذين ولوا إلى غير رجعة بعد أن كانوا رؤساء دول وحكومات في بلدان عربية وغربية وبقي القائد الأسد وسيبقى رمزا لسورية ولكل مقاوم في العالم لذلك جاءت الاستحقاقات الرئاسية قوية و هي كما أذهلتهم وصعقتهم في عام ٢٠١٤ووانتخابات الإدارة المحلية في ٢٠١٧ وانتخابات مجلس الشعب في ٢٠٢٠. حيث أكدت جميعها قوة المؤسسات الدستورية في سوررية التي لاتحتكم إلا للإرادة الشعبية.