اعتماد التسجيل المسبق لتسويق محصول القمح.. وتشكيل لجنة لتحديد الأجور

حلب – معن الغادري

اتخذت اللجنة الزراعية الفرعية مجموعة من الإجراءات والقرارات لتسهيل عملية استلام محصول القمح لهذا الموسم .

وحددت اللجنة تاريخ 2021/5/20 موعداً لفتح مراكز تسويق القمح والمنتشرة في عدد من مناطق ريف المحافظة، فيما قررت اللجنة اعتماد (التسجيل المسبق) في عملية تسويق وتسليم القمح بدلاً من الرتل، شريطة فتح دفتر يُختم يومياً من قبل مدير الحبوب ومتابعة من لجنة مشتركة من الجهات المعنية، تلافياً لحدوث خلل وفساد.

وأوكلت اللجنة الفرعية للحان المشكلة من الجهات المعنية تحديد أجور الحصادات لمحصول القمح للموسم الحالي، ومتابعة آلية تطبيق التسجيل المسبق لاستلام المحصول، ومتابعة عمل المخابر في المؤسسة.

وجرى خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم بحث الخطة الزراعية للموسم القادم 2022 – 2021، والتي تستهدف زراعة أكثر من /203/ آلاف هكتار من المحاصيل المروية، ووفق الموازنة المائية المتاحة.

محافظ حلب حسين دياب شدد على ضرورة تأمين جميع المستلزمات لتسويق محصول القمح، وحمايته من الحرائق، وذلك بالتنسيق مع مدراء النواحي والوحدات الادارية والجهات المعنية في كل منطقة، داعياً إلى زيادة مخصصات المازوت الزراعي خلال فترة الحصاد وتسويق الحبوب، ومتابعة عمل مراكز استلام الحبوب مؤكداً أنه ستتم محاسبة أي خلل او تقصير خلال العمل، منوهاً بجهود جميع المعنيين لإنجاح العمل، داعياً إلى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لجني واستلام كامل محصول القمح واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم كل التسهيلات والمستلزمات، نظراً لأهمية هذا المحصول في تحقيق الأمن الغذائي.

بدوره قدم مدير الزراعة بحلب المهندس رضوان حرصوني شرحاً وافياً حول الواقع الزراعي مبيناً أن التقديرات الأولية تبلغ حوالي /366/ ألف طن لإنتاج محصول القمح و حوالي /67 / ألف طن لمحصول الشعير، وأن عدد الحصادات الموجودة /527/ حصادة.

كما بين مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب المهندس عبدالجليل حردان أن هناك /5/مراكز حبوب في المحافظة موجودة في (جبر ين – تل السوس – جب ماضي – مسكنة ) إضافة إلى مركز كفرجوم الذي يتسع ل12 الف طن.