الرئيس الأسد يتلقى برقية تهنئة من وزير الأوقاف بمناسبة عيد الفطر السعيد

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم برقية تهنئة من وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد أعرب فيها عن الأمل بأن تستعيد سورية عافيتها وأن تنعم بالأمن والأمان.

وتوجه وزير الأوقاف باسم السادة العلماء والداعيات والعاملين في وزارة الأوقاف بأسمى آيات التهنئة والتبريك للرئيس الأسد، سائلاً الله تعالى أن يحفظه بصحة وعافية وأن يحفظ سورية وشعبها وأن ينصر جيشها ويرحم الشهداء ويشفي الجرحى.

وأشار وزير الأوقاف في برقيته إلى أن أيام العيد تعود اليوم على سورية التي ذاقت ويلات حرب شرسة لسنوات طويلة تعدّدت صنوفها وأشكالها عسكرية وفكرية واقتصادية، لكن شعبها اختار الكرامة والعزة، وأن يصمد في وجه كل صنوف العدوان فيخرج منتصراً مرحلة بعد مرحلة بفضل قيادته وجيشه ودماء شهدائه التي روت الأرض العزيزة وتعاضد مختلف شرائحه.