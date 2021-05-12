بجهود أبناء النادي.. كرة النواعير تعود إلى الدوري الممتاز

حماة- منير الأحمد

عمّت الفرحة الأوساط الرياضية في محافظة حماة بعد صعود فريق رجال النواعير إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة بكرة القدم.

وأكد رئيس النادي القاضي عبد الحميد السيد، في تصريح لـ “البعث” أن صعود فريقه جاء نتيجة جهود كبيرة بذلت من قبل الجهازين الفني والإداري، وجماهير النادي الوفية، إضافة الى دعم القيادة السياسية والإدارية والرياضية في المحافظة، وجهود الخيّرين من أبناء النادي، ووقوفهم خلفه حتى العودة لمكانه الطبيعي بين الكبار.

وأشار السيد إلى أنه بعد الهبوط المفاجئ للفريق نهاية الموسم الماضي تم تشكيل إدارة جديدة، وكانت المهمة الرئيسية لها العمل على إعادة الفريق إلى الدوري الممتاز، مبيّناً أنه على هذا الأساس عقدت الإدارة اجتماعاً طارئاً وسمت فيه الكادر الإداري، وتم البحث عن مدرب، ووقع الاختيار بداية على الكابتن محمد جودت الذي استمر مع الفريق حوالي الشهر، وقام بإعداد الفريق الذي كان يضم اللاعبين الذين استمروا من الموسم الماضي، إضافة إلى لاعبي الرعاية من أبناء النادي، كما تم التعاقد مع عدد من اللاعبين من خارجه لسد النقص في بعض المراكز، بعد ذلك اعتذر الكابتن جودت عن متابعة المهمة، وتمت الاستعانة بالكابتن نادر الجوخدار الذي تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة الأولى من الدوري من خلال قيادته الفريق بخمس مباريات، لكن الخسارة مع عمال حماة أجبرت الإدارة على الاجتماع وإعادة تشكيل الكادر الفني بقيادة الخبير خالد حوايني الذي تم منحه كافة الصلاحيات، وتابع المسيرة بكل نجاح.

وأوضح السيد أن المرحلة الماضية كانت شاقة جداً وصعبة، لكن الفريق استطاع بنهايتها تحقيق المطلوب وتجاوز كل الصعوبات والمطبات المتعددة التي تعرّض لها، لافتاً إلى أن النادي سيستفيد من تجربته الصعبة في الهبوط التي مر بها، وسيستمر بالاعتماد على أبناء النادي.

من جانبه المدير الفني للفريق الكابتن خالد حوايني كشف أن التأهل جاء كنتاج عمل جماعي، بدءاً من إدارة النادي التي وفرت كل ما يلزم للفريق، مروراً بجهود اللاعبين وتفانيهم طيلة مباريات الموسم، وانتهاء بجماهير النادي الوفية التي كانت تزحف إلى جميع مباريات الفريق في مختلف الملاعب .

وبيّن مدير الفريق محمد زكدوحة أن الإدارة عملت منذ بداية الموسم على توفير سبل الدعم والرعاية للفريق، مشدداً على أن ما تحقق يعد خطوة أولى نحو الهدف المتمثّل بالمنافسة على بطولة الدوري في المواسم المقبلة.