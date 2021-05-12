تحرير خمسة من مختطفي الجيش وجثمان شهيد بريف حلب الشمالي

تم اليوم تحرير خمسة من مختطفي الجيش العربي السوري وجثمان شهيد كانوا محتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في منطقة الباب بريف حلب الشمالي، وتم على الفور إجراء فحوصات طبية للمحررين من قبل فريق طبي مختص وتقديم كل الخدمات اللازمة بهذا الخصوص.

وعبر المحررون عن سعادتهم بالعودة إلى أهلهم وذويهم وعن الفخر بانتمائهم للجيش للعربي السوري وحرصهم على العودة للمشاركة في الحرب على الإرهاب حتى تطهير كامل التراب السوري من رجسه موجهين الشكر لزملائهم في الجيش والجهات المختصة والجهود التي بذلوها لتحريرهم.

من جهتهم عبر عدد من ذوي المحررين عن سعادتهم بلقاء أحبتهم من أبطال الجيش الذين كانوا على الدوام مصدر فخر وعزة لهم مؤكدين أنهم كانوا على ثقة دائمة بأن الجيش العربي السوري سيحرر المختطفين مهما كلف ذلك من تضحيات.

ويأتي تحرير المختطفين في إطار الجهود الكبيرة للدولة السورية التي تعمل بشتى الوسائل لتحرير جميع المختطفين من براثن التنظيمات الإرهابية.

بالتوازي، خرج أهالي قرية عجاجة بريف الحسكة الجنوبي في مظاهرة قطعوا خلالها طريق الحسكة الشدادي احتجاجاً على خطف ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكياً شباناً من أبناء القرية والتضييق على أهالي المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من أهالي قرية عجاجة التابعة لناحية العريشة في منطقة الشدادي خرجوا اليوم بمظاهرة احتجاجاً على خطف 10 شبان من أبناء القرية من قبل ميليشيا “قسد” لزجهم قسراً في صفوفها. ولفتت المصادر إلى أن المحتجين قطعوا طريق الشدادي الحسكة بالإطارات المشتعلة وطالبوا بوقف جرائم مسلحي “قسد” ضد المدنيين وإيقاف عمليات اختطاف الشبان لسوقهم إلى التجنيد القسري وإعادة من تم اختطافهم إلى ذويهم.

وخرج أهالي الحسكة ودير الزور خلال الفترة الماضية بمظاهرات نددوا فيها بالممارسات الإجرامية لميليشيا “قسد” المرتبطة بالمخطط الأمريكي العدواني وطالبوها بالخروج من مناطقهم ووقف اعتداءاتها على الحياة العامة في مناطق انتشارها.