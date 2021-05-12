جماهير اللاذقية: الوفاء للقائد الأسد تجسيدً وطني لنهج الصمود

اللاذقية – مروان حويجة:

تحمل آراء و انطباعات و تطلعات جماهير محافظة اللاذقية حول الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية آمالاً كبيرة ومشاعر دافقة بالحب والوفاء المطلق للقائد الرمز بشار الأسد ويؤكدون في لقاءات البعث معهم أن اختيارهم للقائد الأسد هو اختيار لكل مقومات ومرتكزات الصمود وعناوين الانتصار التي ما كانت لتتحقق لولا شجاعة وحكمة القائد الأسد .

ويؤكد الدكتور طارق عبدالله نقيب أطباء الأسنان في المحافظة أنّ ما قدّمه القائد الأسد لأبناء الوطن تعجز لغة الكلام عن الإحاطة به على بلاغتها فكان الحامي للعرين والمدافع عن الأرض والتراب والحامل لهمومنا والمتابع لكل شؤون حياتنا وفي نفس الوقت العين الساهرة على حماية الوطن فمن الواجب بل من الطبيعي أن يكون هذا القائد الاستثنائي خيار الوحيد الأوحد لكي نضمن الحياة الحرة الكريمة في وطن العزة و الشموخ سورية الحبيبة.

المهندس أكرم ديب مدير فرع شركة البناء والتعمير أكّد أن كل سوري مخلص لوطنه ومنتمٍ لأرض وتراب هذا الوطن سيختار القائد بشار الأسد لأنه رمز كرامتنا وأمل مستقبلنا و مجسّد كل آمالنا و تطلعاتنا في البناء والإعمار مثلما حمل راية الانتصار دفاعا عن الأرض و التراب و صوناً للعزة و الكرامة .

وقال المهندس باسم دوبا مدير الحراج و الغابات: أقول نعم للقائد بشار الاسد لأنني أحب بلدي سورية الحبيبة و أقول نعم للرجل الذي صان كرامة كل سوري و وقف بوجه كل الدول المتآمرة التي عملت بكل قواها العسكرية و المالية للنيل من بلدنا فانتصر قائدنا الرمز و هزم مخططاتهم العدوانية.

الدكتور مازن زوان مؤسس ورئيس رابطة أبناء و بنات الشهداء: نعم لقائدنا الرمز بشار الأسد الذي تحدّى الإرهاب العالمي وقوى التكفير الظلامية ومئات الآلاف من مرتزقة مخابرات الدول الاستعمارية وكان القتلة المجرمون لم يضعف بل بكل شجاعة صمد ولم يتخلَ عن واجبه المقدس كان السند والأب للجرحى و أسر الشهداء بنفسه ومشاعره وتفكيره ومشاريعه والتي ُتوجت بعدد كبير من القرارات والمراسيم التي تخص ذوي الشهداء بالرعاية والمنح والعطاءات والاستثناءات التي لاتعد ولاتحصى ، وفاءً لدماء الشهداء معك أيها القائد المفدى .

المهندس مصعب أحمد مدير فرع المواصلات الطرقية : قلوبنا تنبض بحبّ قائدنا العظيم بشار الأسد و تفيض بالفخر و الاعتزاز بقيادته الحكيمة الشجاعة و ما قدمه لأجلنا و في سبيل كرامتنا و استقرارنا لا يعد و لا يحصى هو الوحيد الذي ظلّ قويّا صامداً فزرع فينا الثقة و الأمل بالنصر و على يديه تحقق الانتصار و لأنه الحامي للأرض و الوطن و الديار نقول ألف نعم للقائد الرمز بشار الأسد .

المربّي انقولا خوري : مهما قلنا في خصال و فضائل و إنجازات القائد الرمز بشار الأسد فإن الكتب و السطور و المؤلفات لا تسعها و لذلك يكفي أن نقول أنه القائد التاريخي الذي يتجلى الوطن في فكره و نهجه و رؤيته فنقول نعم للقائد بشار لأننا مع وطننا سورية .

ورأى الدكتور هاني كناني أن ما تعرضت له سورية بعد عشر سنوات حرب غير مسبوقة بشراستها و ضراوتها و أدواتها تعجز عن مواجهتها أكبر دول العالم إلا أن سورية واجهت ودحرت الإرهاب وبقيت صامدة لأن القائد الحكيم الفذّ القائد بشار الأسد استطاع برؤيته وحكمته و صلابته أن يقود المواجهة بكل الشجاعة و الاقتدار.

أديب علي مدير الجمارك: بكل الفخر والاعتزاز و الشموخ نجدد عهد الوفاء بالدم و نقول مع القائد بشار الأسد نكمل المسيرة و المشوار لأنه استطاع أن يُلحق الهزيمة بالأعداء لتظل سورية شامخة ناهضة كسنديانة باسقة برغم الحصار الاقتصادي و الضغوط و العقوبات و كل أساليب الاستهداف التي فشلت جميعها و هانحن اليوم أكثر تصميما و أشد إصرارا على ترسيخ نهجنا الوطني بقيادة الرمز بشار الأسد.

منى عمقية – قطاع مصرفي أكدت أننا في سورية أعطينا دروساً للعالم أجمع أننا شعب أبيّ يعشق الكرامة و يضحّي بأعلى ما نملك في سبيل صون سيادة و استقلال وطننا لأننا سوريون أوفياء لوطنهم و أوفياء للقائد الرمز الذي حمل الأمانة و الراية بكل إخلاص و أمانة .

الصيدلي د. إياد وريدة : واجبنا و حقنا و دورنا أن نختار نهج الانتصار والبناء والإعمار وأن نبادل الوفاء بالوفاء لمن جسّد الوفاء وحمى البلد ورعى شؤون أبنائه القائد بشار الأسد الذي أثبت أنه الضمانة الكبرى لبقاء سورية قوية سيدة مستقلة أبيّة.

الأكاديمي الاقتصادي ماهر خيربك مدير الشؤون المالية في شركة الكهرباء : إنه يمكن لكل ذي بصر وبصيرة و لكل متمعّن فيما حصل وما حققته سورية خلال سنوات الحرب من صمود أسطوري أذهل العالم أجمع بقيادة القائد الشجاع بشار الأسد و قدرته ألفائقة و المذهلة في مواجهة قوى الإرهاب و كل التحديات أن يكون أشد إصرارا و أمضى عزما و عزيمة على تجديد عهد الوفاء و الولاء لقائد الوطن الرفيق بشار الأسد.

مها باصيلي حموي بملء القلوب المفعمة بحب الوطن وعشق ترابه سنقول ونكتب بمداد دمنا معك يا قائدنا البطل الشجاع بشار الأسد لأنه الوحيد القادر على حمل الأمانة و الرسالة بكل الكفاءة و الاقتدار .