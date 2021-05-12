“صحة حماة” تؤكد استمرارها في تقديم الخدمات الطبية خلال عطلة العيد

حماة- حسان المحمد

اتخذت مديرية صحة حماة جميع الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لمواصلة أداء واجبها في تقديم الخدمات الطبية والصحية بالشكل الأمثل للإخوة المواطنين خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وأوضح الدكتور أحمد جهاد عابورة مدير الصحة أن المشافي والهيئات العامة ومنظومة الإسعاف والطوارئ ستعمل خلال فترة العيد على مدار الساعة لاستقبال جميع الحالات وخاصة الإسعافية على الرقم المجاني 110، مشيراً إلى أن المراكز الصحية والتخصصية المناوبة وفرق التقصي في حالة جهوزية تامة للتعامل مع جميع الحالات الإسعافية.

ودعا مدير الصحة المواطنين إلى ضرورة مراقبة أبنائهم ولاسيما الأطفال خلال فترة العيد، وتوخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعابهم وتوعيتهم المسبقة، والابتعاد عن كل ما يتسبّب بأذيتهم وتجنّب استعمال مسدسات الخرز والألعاب النارية والمفرقعات، حيث تكثر الإصابات العينية والحروق التي تعتبر من أهم الأسباب التي تستوجب مراجعة أقسام الإسعاف في المشافي العامة والتخصصية خلال هذه الفترة، وكذلك تجنّب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي يشك بسلامتها ولاتمتلك شروطاً صحية مثل البوظة والشرابات والعصائر المكشوفة.

وتمنّى عابورة من السائقين تجنّب السرعات الزائدة والالتزام بقواعد السير حرصاً على السلامة العامة، محذراً من السباحة في نهر العاصي كونه يحمل الكثير من مسبّبات الأمراض.