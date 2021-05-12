“فاو”: مؤشر أسعار الغذاء في نيسان هو الأعلى منذ منتصف 2014

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو): إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر الحادي عشر على التوالي في نيسان، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أيار 2014، إذ قاد السكر ارتفاعاً في جميع المؤشرات الرئيسية.

وسجل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب، والبذور الزيتية، ومنتجات الألبان واللحوم والسكر 120.9 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل قراءة معدلة بلغت 118.9 في آذار، وكانت القراءة السابقة لشهر آذار عند 118.5.

وقالت المنظمة التي مقرها روما في بيان: إن التوقعات الجديدة تشير إلى نمو في إنتاج كل من القمح والذرة عالمياً في الموسم المقبل.

(وكالات)