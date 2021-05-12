كردغلي يشيد بكرة اللاذقية بعد لقبي الدوري والكأس

اللاذقية- خالد جطل

أشاد عضو اتحاد كرة القدم عبد القادر كردغلي بتتويج فريقي تشرين بلقب الدوري الممتاز، وجبلة بكأس الجمهورية، وذلك في تصريح خص به “البعث” أكد فيه أن ما حققه الفريقان يعتبر إنجازاً لكرة اللاذقية، ويدل على أن هناك عملاً كبيراً تقوم به أندية المحافظة.

وأشار كردغلي إلى أن ثلاثي اللاذقية أندية “تشرين وحطين وجبلة” كانت هذا الموسم في أفضل حالاتها وأوج عطائها، حيث نافست على لقب الدوري ولو بدرجات مختلفة، مضيفاً: تابعنا جبلة هذا الموسم بشكل مغاير عما كان يظهر به بالمواسم الماضية، وهذا يبشّر بالخير للنوارس على أنهم عائدون لمكانهم الطبيعي، والحال ذاته ينطبق على حطين الذي كان من فرق المقدمة بالدوري على مدار سنتين، لكنه لم يوفق بالجولات الأخيرة، ووصل لنهائي الكأس.

ولفت كردغلي إلى أن ما حققته أندية اللاذقية يبشّر بعودة قوية للمحافظة، والعودة بالذاكرة إلى سنوات مضت، آملاً أن تواصل الأندية الثلاثة مسيرة التنافس الشريف فيما بينها، وأن تكون الألقاب حافزاً لها لتواصل مشوارها الذي سيكون صعباً كون الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها.

وختم كردغلي حديثه بتوجيه الشكر لأندية اللاذقية، وتمنى لناديي تشرين والوحدة تحقيق نتائج إيجابية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وأن يكونا خير سفيرين للكرة السورية آسيوياً.