مهرجان للريشة الطائرة احتفالاً بالاستحقاق الرئاسي

سيكون يوم الاستحقاق الرئاسي في السادس والعشرين من الشهر الجاري عرساً وطنياً غير مسبوق بما يحمله من معان عظيمة ورسائل هامة، واحتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الدستورية، قرر اتحاد الريشة الطائرة إقامة مهرجان رياضي بالفترة ما بين (19-21) من الشهر الجاري للفئات العمرية الصغيرة.

أمين سر اتحاد اللعبة إياد محمود أوضح لـ “البعث” أن الاتحاد سيقيم بطولة الجمهورية لفئة تحت 11و13 سنة، (بمشاركة حوالي 140 لاعباً ولاعبة)، وذلك ضمن احتفالات شعبنا بيوم الاستحقاق الرئاسي الذي ينتظره جميع الرياضيين، ولن يقتصر الأمر عند البطولة، بل ستقام أيضاً دورة للمدربين (توتير) بالشتل تايم، بالتعاون مع معهد التربية الرياضية، وسيحاضر بالدورة عدد من المدربين المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي، ومنهم المدرب الوطني وسيم الضماد.

وأكد محمود أن الاستحقاق الرئاسي هو لتجديد العهد للقائد المفدى بشار الأسد، مضيفاً: عندما نقول نعم للقائد الأسد، فإننا نقول نعم لسورية القوية الأبية المستقلة بقرارها وخيارها ومصيرها، ونعم لدولة الشموخ والكرامة والموقف الوطني والقومي المشرف والراسخ.

وأشار محمود إلى أن اتحاد اللعبة تنتظره الكثير من الاستحقاقات محلياً وخارجياً، وسيعمل خلال المرحلة القادمة على دعم الفئات العمرية الصغيرة للبحث عن المواهب والخامات التي ستكون نواة للمنتخب الوطني في البطولات القادمة، لاسيما العودة إلى البطولات العربية، وأهمها الدورة العربية التي ستقام في العراق، وهي فرصة جيدة لنا لمعرفة موقعنا عربياً بعد غياب عن المشاركات استمر لعشر سنوات.

عماد درويش