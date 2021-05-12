نساء حمص: نعم للقائد الرمز بشار الأسد الضامن لحقوقنا

حمص – سمر محفوض

بعد حرب شرسة قادها رمز عزتنا وفخارنا القائد بشار الأسد، وسطر مع جيشه وشعبه أعظم الانتصارات والتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته، نعم سنتوجه لصناديق الاقتراع لدعم مرشحنا بشار الأسد، هكذا أجمعت نساء حمص العدية.

وأكدت الطبيبة عناية جمعة (طبيبة أطفال) أن المرشح بشار الأسد هو خياري المنطلق من قناعتي لتجسيد طموحاتي كطبيبة ومواطنة يحفظ لها القانون ممارسة حقها الانتخابي وتحمل المسؤولية ومنح ثقتها لمن جسد حقوقها وحمى مقومات البلد ومؤسساتها، الذي ما زال صامداً رغم كل الضغوطات التي تمارس عليه وعلى الوطن، مؤكدة أن واجب أن المواطنة تتطلب من كل شريف ووطني الإقبال صناديق الاقتراع كرسالة تأييد لمرشحنا وأملنا بشار الأسد.

ندى عبود (مهندسة عمارة وطالبة دراسات) أشارت بأن لا أحد يستطيع أن يملي على الشعب السوري أية أوامر أو قرارات، الشعب الذي انتصر على الإرهاب وعلى كل القوى التي دعمت وساندت الإرهابيين، بفضل قائد شجاع وحكيم، هذا الشعب، الذي وقف مع جيشه الباسل، سيكمل انتصاره من خلال المشاركة في الاستحقاق الرئاسي وانتخاب القائد الأسد ليقود مرحلة إعادة الإعمار، لنثبت للعالم بأننا نحن من نقرر مصيرنا ونحن من نختار رئيسنا، فالشعب هو سيد نفسه وهو من يقرر مصيره وعبر اختيار مرشحه..

جميلة شربك من الوحدة النقابة في اتحاد الفلاحين قالت: سأشارك بالعملية الانتخابية لأنها واجب وطني ودفاع عن مكتسباتنا كنساء سوريات متساويات تماماً بالحقوق مع الذكور دون أي تمييز، الأمر الذي لم تصل لتحقيقه بعض الدول التي تقدم نفسها على أنها متقدمة ورائدة في مجال الدفاع عن المرأة، وأضافت: نعم نحن هنا بسورية وإحقاقاً للحق وانحيازا للوطن وتعبيراً عن إرادة المواطن سنقول كلمتنا ونختار مرشحنا الذي يحفظ سيادة القانون وبالتالي الضامن لحقوقنا بشار حافظ الأسد.

عبير اسبر (حرفيه وصاحبة منشأة صغيرة للأشغال اليدوية والإكسسوارات) قالت: صوتي سيكون لمن حفظ وصمد وصان كرامتنا بشار الأسد، مشيرة إلى أن أن القائد الأسد وكما نجح في إدارة الحرب بحنكة وذكاء سينجح في إخراج البلاد من الدمار، ولذلك أعطيه صوتي.

فضة محمد (موظفة قطاع خاص) قالت: لابد من اختيار قائد ورئيس يعمل على تحقيق تطلعات وآمال شعبه، وخياري الواثق والواعي هو بشار الأسد.

عواطف بركات (أم لشهيد من الجيش ولديها ابن جريح من القوات الرديفه) أكدت انه تخليداً لأرواح الشهداء ودمائهم الزكية وعرفاناً منا بالجميل الذي قدموه لتستمر الحياة علينا المشاركة الفعالة والحقيقية في عملية الانتخابات لاختيار المرشح المناسب الذي سيكمل المسيرة في مكافحة الإرهاب وبناء سورية القوية المتجددة، واختياري لمرشحي القائد بشار الاسد عنواناً للكرامة واختيار الأجدر لقيادة البلاد إلى برِّ الأمان، ووقفة مع ضميري كأم ومواطنة للمضي بالبلاد إلى برِّ الأمان.

بدورها سهى سلامة (مهندسة بالخدمات الفنية( أشارت إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع واجب وحق وسيقول الشعب السوري كلمته ليصل صوته إلى كل العالم، تعبيراً عن حبه لوطنه وذلك باختيار بشار الأسد قائداً يضمن الحياة الكريمة بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن..

ورود السباعي (سيدة أعمال) قالت: اختياري لمرشحي بشار الأسد هو وفاء لدم الشهداء وإعلاء لكلمة الحق وضمان للمستقبل السوري وتجسيداً لروح الديمقراطية، وسوف سنتوجه في 26 الشهر إلى الصناديق الانتخابية كدليل على قوة سورية وشعبها المصر على متابعة حياته الديمقراطية والسياسية واختيار الرئيس الذي يجسد طموحاته وآماله.

سلوى ونوس (أعمال حرة) أكد أن صوتها للمرشح بشار الأسد الذي قاد انتصار سورية على كل أعدائها وحافظ على استمرار الحياة السياسية فيها رغم كل ما خطط لتدميرها وتركيع شعبها من خلال الإرهاب والحصار والعقوبات التي سيحبطها الشعب السوري بإقباله على الانتخابات واختيار الرفيق الأسد، القائد الذي يمثل كل الوطن كونه الضامن الوحيد لعزة سورية، دون أي اعتبار لأي ضغوطات خارجية.

وبينت ثراء شحود (إرشاد نفسي) لاشك بأن الاستحقاق الرئاسي الذي يأتي وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المحددة، يشكل حدثاً تاريخياً هاماً في تاريخ سورية، ومن المؤكد أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوجه صفعة للمخطط الاستعماري وانتصاراً إضافياً في حربنا ضد الإرهاب.