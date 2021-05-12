وزير الاقتصاد ينزع الأختام من الرئيس السابق لـ”المصدرين والمستوردين العرب” ويمنعه من الظهور الإعلامي

دمشق – البعث

طلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل من الرئيس السابق للمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب بدمشق حسن جواد، تسليم مقر المكتب الإقليمي بجميع موجوداته والأختام الخاصة بالمكتب، ونسخ عن جميع المراسلات لآخر ثلاث سنوات للمجلس الحالي بحضور عضو مجلس الإدارة السابق المنتدب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ياسر ربوع وبمحضر رسمي.

وتضمن كتاب وزير الاقتصاد الموجه إلى جواد تسطير تعهد من قبله مؤرخ لغايته بخصوص تسديده أية التزامات على المكتب الإقليمي بدمشق، وتقديم الميزانية الختامية للمكتب لأعضاء المجلس الحالي، والحصول على براءة ذمة المكتب الإقليمي وذلك من كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومن الرئاسة الحالية للمكتب الإقليمي للاتحاد بدمشق.

كما وطُلب من جواد تسليم مذكرات التفاهم الموقعة بينه وبين جميع الجهات الحكومية والفعاليات التجارية والصناعية وغيرها في الجمهورية العربية السورية للمجلس الحالي، وبمحضر رسمي، وبحضور عضو مجلس الإدارة السابق المنتدب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وطلب كذلك من جواد عدم التحدث باسم المكتب الإقليمي سواء بالنسبة له كرئيس سابق أم بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة السابق، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، إضافة إلى عدم التصريح عن أي عمل يتعلق بالمكتب الإقليمي بدمشق لوسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، أو لوسائل التواصل الاجتماعي وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.

واعتبر الكتاب الصادر من وزير الاقتصاد أن ما سبق هو تبليغ نافذ من تاريخه، وفي حالة مخالفته سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار الكتاب إلى أن هذه لإجراءات تأتي بموجب الكتاب رقم ٣١٠٣ /٦١٣/١١ تاريخ ١١/٥/٢٠٢١ المعطوف على كتاب الوزارة رقم ٥٥/١ تاريخ ٢٩/٤/٢٠٢١ المتضمن انتهاء رئاسته للمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب بدمشق.

وكان وزير الاقتصاد قد وجه في وقت سابق كتاب آخر طلب فيه من جواد التقيد بمضمون كتاب أمين عام اتحاد المصدرين والمستوردين العرب الذي ينص على انتهاء مدة رئاسته للمكتب بدمشق.