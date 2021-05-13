أطباء  القنيطرة : الأسد فخرنا و رمز عزتنا

القنيطرة – محمد غالب حسين

يتطلع أبناء محافظة القنيطرة و الفعاليات الحزبية و الجبهوية والشعبية والنقابية والرسمية فيها ليوم السادس والعشرين من أيار كموعد تاريخي لاستحقاق دستوري ديموقراطي هام جداً ، لأنه عنوان انتصار سورية على قوى الشر و العدوان و البغي و الإرهاب ومنارة متوهجة بتاريخ سورية تضيء معالم الطريق الذي اختاره الشعب بقرار حر مستقل على الرغم من محاولات دول العدوان و أدواتهم الخبيثة الإجرامية ؛ لثني سورية عن صمودها ؛ و محاولات تفتيتها و تقسيمها و شرذمتها .

لكن شعبنا سيقول كلمته الفصل و يقرر من هو الأمين المؤتمن على قيادة الوطن و تحقيق أهداف المواطنين في المحبة و الأمن و الوئام و الأمان .

و بمناسبة الانتخابات الرئاسية التقت كوكبة من الأطباء العاملين بمستشفى الشهيد ممدوح أباظة بمحافظة القنيطرة الذين أكدوا أن يوم الانتخابات الرئاسية مشهود سيتوج بانتخاب القائد بشار الأسد رئيساً لسورية.

المدير العام لمستشفى الشهيد ممدوح أباظة الدكتور حسن عرسان تحدث عن المعاني العظيمة التي يختزنها يوم السادس و العشرين من أيار الذي سيكون بمحافظة القنيطرة يوماً جولانياً بامتياز من خلال المشاركة الشعبية العارمة غير المسبوقة ؛ و انتخاب القائد بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية ؛ ليتابع تطهير كل حبة تراب سورية من المحتلين الغزاة و الإرهابيين و الخونة المارقين ؛ و تبدأ مسيرة إعادة الإعمار ؛ و ترميم ما خربته الاعتداءات الإرهابية .

و جدد الدكتور عرسان باسم جميع العاملين بمستشفى الشهيد ممدوح أباظة الولاء و الوفاء للقائد بشار الأسد ؛ و أن يكونوا منارة صحية ؛ تتوهج محبة للوطن ؛ و تقدّم خدماتها الإسعافية و العلاجية للمواطنين ؛ و سيقولون يوم الانتخابات : نعم لمن منح محافظة القنيطرة و أبناءها الرعاية و الاهتمام ؛ و يوّجه الحكومة بتقديم كل أشكال الدعم لمحافظة القنيطرة .

و يرى الكتور سامر عبد الرحمن أن الانتخابات الرئاسية تحدٍ للهجمة العدوانية على البلاد ، وإعلان الانتصار على القوى الظلامية ، والوقوف مع الوطن القوي المنيع ، و إعادة إعماره من خلال مؤسساته الدستورية ؛ و المشاركة بالفعاليات الوطنية التي تبدأ بالانتخابات الرئاسية ؛ لاختيار الرجل المناسب والقائد الحكيم الذي يقود شعبه بحكمة و قوة و اقتدار نحو الخير و التقدم و الازدهار ؛ و هو القائد بشار الأسد .

و قال الدكتور فاضل حسن : إن هذا الاستحقاق الرئاسي هام جداً ؛ و تنفيذه في موعده المحدد انتصار كبير لسورية و شعبها ؛ يضاف إلى سجل الانتصارات العظيمة التي حققها الجيش العربي السوري الباسل في حربه على الإرهاب و داعميه . كما أن المشاركة في انتخابات الرئاسة هي واجب وطني ؛ و حق دستوري لكل المواطنين ؛ وانتصار لدم الشهداء الأبرار . و المشاركة فيها واجب على جميع المواطنين الذين سيختارون رئيسهم الذي يرون فيه نبض الوطن و قائده الرفيق بشار الأسد.

و أشار الدكتور سعيد هلال أن هذه الانتخابات تثبت أن سورية دولة مستقلة ؛ و ذات سيادة لا تسمح لأحد بالتدخل في قرارها ، وإجراء الاستحقاق في هذه الظروف الصعبة ؛ و الحصار الجائر المفروض على وطننا الغالي ؛ يؤكد أن الشعب السوري بدولته القوية السيادية صاحبة القرار المستقل ، سيختار القائد الأسد القادر للسير بنا إلى بر الأمان . و كما انتصرنا في الحرب العسكرية على أكثر من مئة دولة ، نحن اليوم تنتصر بإجراء الانتخابات ، و تكريس سيادة الدولة و استقلال قرارها ، وسنجعل من شوارع مدننا وساحاتها عرساً وطنياً في يوم الاستحقاق الرئاسي يتوج بتجديد الولاء لدولة القانون والسيادة والحرية بقيادة الرفيق بشار الأسد.

أما الدكتور نواف كنعان فاعتبر أن الاستحقاق الرئاسي القادم هو معركة ديمقراطية تخوضها البلاد ضد أعداء الوطن الذين عملوا طيلة السنوات الماضية على قتل أبناء سورية و تهجيرهم ؛ و تدمير الاقتصاد و البني التحتية ؛ و الحصار لتجويع شعبها ومحاولة تقسيمها . وأضاف: إنها معركة مهمة ضد قوى الشر والعدوان والظلام والجهل، إنها معركة نخوضها يداً بيد مع قواتنا المسلحة الباسلة حماة الأرض والعرض بقيادة رمز نضالنا وصمودنا القائد بشار الأسد ؛ بينما أكد الدكتور حسن محفوظ أن المشاركة في الانتخاب حق ووواجب ضمنه الدستور السوري الديمقراطي، وهي صفعة لكل من تآمر على سورية الحبيبة وشعبها وقيادتها وعلى حريتها وديمقراطيتها وقرارها الوطني الحر، وأردف: سيكون يوم الاستحقاق عرساً وطنياً في القنيطرة . وهم باقون على العهد متمسكون بأرضهم . و سيقولون: نعم لحامي الأرض و العرض ؛ لرمز عزة الوطن ؛ و حامل راية النصر ؛ لمن كان معهم يحمل همهم ؛ و يضمد جرحهم ؛ و يحافظ على عزة الوطن وكرامته الرفيق بشار الأسد.

و بدوره قال الدكتور مؤمن يعقوب : واضح تماماً التزام السوريين شعباً وقيادة بالاستحقاقات الدستورية الوطنية الديمقراطية رغم ظروف الحرب الظالمة والقاسية التي تستهدفهم شعباً وأرضاً ومؤسسات وطنيّة ، قيماً ومبادئ وثوابت وحقوق . ومن غير الممكن أن ننكفئ كسوريين تحت وطأة هذه الحرب عن الصمود والمواجهة والاستمرار في التصدي لأدواتها وأهدافها وخططها بعد هذه التضحيات، وعلى مدى سنوات الحرب التي شنت على سورية، شعباً وجيشاً وقيادة ومؤسسات وطنيّة، وأضاف: نمضي اليوم بإقبال وإقدام ووعي للمخاطر والتحديات على التقيّد بمستلزمات و موجبات الاستحقاق الدستوري اللازم لانتخابات الرئاسة، كما مضينا في الاستحقاقات السابقة خلال سنوات الحرب، بكفاءة وطنية عالية، وبنزاهة وشفافيّة، وبما يجسّد إرادة الشعب السوري وحقه في تقرير مستقبل بلاده وانتخاب قيادته بكل حرية والتزام ؛ معتبراً أن الانتخابات الرئاسية كعنوان لمرحلة مهمة ؛ تكمل انتصار سورية على مفاعيل الحرب ، وبالرغم من الحصار الاقتصادي والحرب الهمجية، فإن رسالة الاستحقاق الرئاسي واضحة، وسنختار ، ومعنا كل السوريين الواعين لمخاطر المرحلة وبكل وضوح من كان معنا في أقسى الأوقات القائد بشار الأسد ؛ لنكمل بقيادته مسيرة الأمل و العطاء و البناء، لأن ما بعد الاستحقاق يحمل أملاً بمستقبل جديد ؛ بإعادة إعمار سورية التي بدأت خطواتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بكل الأصعدة .