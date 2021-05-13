أطباء حماه … نعم للقائد بشار أميناً على سورية

حماة- ذكاء أسعد:

لأن الانتخاب هو مسؤولية كبرى لا تقل أهمية عن المشاركة في ميادين القتال ضد الإرهاب ولأن الكرامة والحرية وثوابت الوطن أقانيم لاتتجزأ ، يمضي السوريون يوم السادس والعشرين من أيار بكل جرأة وحرية ليعانقوا صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يلبي تطلعاتهم وليقولوا نعم لمن قاد سفينة الوطن إلى بر الأمان هذا ما أكده أطباء حماه ضمن استطلاع للبعث:

الدكتور أحمد جهاد عابورة مدير الصحة اعتبر أن العملية الانتخابية هي تعبير حقيقي عن الديمقراطية الممارسة في سورية وحق على كل مواطن تجاه وطنه لاختيار من يكون أمينا على مستقبل سوريا ونحن كأطباء سوريين خيارنا الوحيد هو القائد بشار الأسد الذي أثبت صدقه وشفافيته في تعامله مع المواطن وأثبت أمانته وحرصه على سوريا وسيادتها ووحدتها واستقلالها

بدوره الدكتور ناصح عيسي قال”يدل إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده على صلابة وصمود القائد والشعب معا في مواجهة الحرب الظالمة والرفيق بشار الأسد هو رمز الصمود والانتصار فبذكائه وحنكته استطاع كسر الحصار المعلن سياسيا واقتصاديا واستطاع إيصال سورية إلى النصر خاصة لما يتمتع به من شفافية وقرب من الناس وكافة طبقات الشعب لذلك هو خيارنا الأول والأوحد ”

الدكتور سليم احمد خلوف المدير العام للهيئة العامة لمشفى حماه الوطني بين أن استحقاق الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها بلدنا الحبيب سوريا تقتضي من الجميع تفعيل حس الشعور بالمسؤولية والمشاركة الفعالة عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع في السادس والعشرين من أيار ليقول لسان حال الجميع..نعم..الشعب من اختار، الشعب هو من قرر عبر دستوره وبرلمانه ، نعم الشعب سيختار القائد بشار حافظ الأسد رئيسا للجمهورية العربية السورية .

بدوره الدكتور أسامة ملحم مدير مشفى سلمية الوطني فقد أكد أن الانتخابات الرئاسية هي حق لكل مواطن سوري كما أنها واجب عليه للتعبير عن الفكر الديمقراطي وبكل حرية لانتخاب رئيس الجمهورية ونحن كسوريين نؤكد دعمنا الكبير و اللامتناهي للقائد بشار الأسد الذي أثبت على مر السنين حبه للشعب والتصدي للمؤامرات وثبات مواقفه ومبادئه بالإضافة إلى نظرته المستقبلية لعبور بلدنا الحبيب إلى ما نطمح إليه

الدكتور انس اسبر أشار إلى أن الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية سيثبت للعالم أجمع حرية واستقلال سوريا ووفاء منا لتراب الوطن الذي امتزج بدماء الشهداء وليبقى الوطن عزيزا شامخا سنختار من هو ابن هذا الشعب القائد بشار الأسد لصدقه وأمانته فهو الذي دافع عن الشعب وشاركه أفراحه وأتراحه وصمد وشعبه في هذه الحرب الظالمة