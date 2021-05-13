الأمير هاري وميجان يتبرعان بــ200 قبعة باسم آرتشي

دعم الأمير هاري وميجان ماركل مؤسّسة اجتماعية نيوزيلندية تصنع ملابس محبوكة للعائلات المحتاجة بمناسبة عيد ميلاد ابنهم آرتشي، حيث اشترى دوق ودوقة ساسكس، اللذان يعيشان حالياً في منزلهما في حي سانتا باربرا في مونتيسيتو مع ابنهما آرتشي البالغ من العمر عامين 200 قبعة من Make Give Live.

شاركت المنظمة صورة على انستغرام تكشف عن الأمير هاري، 36 عاماً، وميجان، 39 عاماً، التي تواصلت مع المنظمة التي تتخذ من أوكلاند مقراً لها لشراء المنتجات باسم ابنهما في عيد ميلاده، والسماح بتوزيع 200 قبعة على العائلات المحتاجة الشتاء المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى هذا العام التي يدعم فيها الزوجان الملكيان Make Give Live، بعد أن اشتريا 100 قبعة من المنظمة في عيد الميلاد.

ونشرت المنظمة مقطعاً بعنوان: “هدية عيد ميلاد آرتشي للأطفال في نيوزيلندا”، كشفت فيه: “شكراً لك هاري وميجان، دوق ودوقة ساسكس، وبالطبع آرتشي على التبرع السخي بـ200 قبعة صغيرة لأصدقائك وسيتمّ إرسالها في عبوات رعاية إلى الملاجئ”.

في العام الماضي، كشفت Make Give Live أنهما قد غُمرتا بالطلبات بعد أن شارك دوق ودوقة ساسكس صورة لابنهما آرتشي وهو يرتدي إحدى قبعاتها المحبوكة في يوم رأس السنة الجديدة. وأظهرت الصورة آرتشي البالغ من العمر سبعة أشهر وقتها وهو يرتدي قبعة يبلغ ثمنها 47 دولاراً/ 24.95 جنيهاً إسترلينياً، بين ذراعي والده، يقف بجانب بحيرة في ما كان يعتقد أنه ملاذهم الكندي لعيد الميلاد في جزيرة فانكوفر.