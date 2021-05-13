الجيش اليمني ينفّذ عملية واسعة ضد “أرامكو” ومطار نجران

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن عملية واسعة ومشتركة لسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية تضمنّت إطلاق 12 صاروخاً وطائرة مسيّرة لضرب شركة “أرامكو” ومطار نجران وأهداف حساسة أخرى في العمق السعودي.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في بيان: العملية الهجومية التي استهدفت شركة أرامكو ومطار نجران وأهدافاً حساسة في مدينة نجران تم تنفيذها بسبعة صواريخ بالستية نوع بدر وسعير وخمس طائرات مسيرة نوع “قاصف كي تو” محققة إصابات مباشرة. ولفت إلى أن الاستهداف يأتي في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

وكانت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير اليمني قد نفذا عملية هجومية مشتركة بـ11 صاروخاً وطائرة مسيرة ضد شركة “أرامكو”، في منتصف نيسان الماضي، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة في الشركة.

بالتوازي، ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 153 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات رصد الخروقات وضباط الارتباط اليمنية قوله إن “من بين الخروقات 13 خرقاً بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والجبلية وتحليق 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والدريهمي وشارع الخمسين والفازة والجبلية والتحيتا و37 خرقاً بقصف مدفعي و94 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.