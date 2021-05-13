عشائر حمص.. الأسد خيارنا

حمص – سمر محفوض

أجمع عدد من شيوخ وزعماء العشائر بحمص على أن الرئيس بشار الأسد القائد الذي لم يتنازل عن ثوابته في ظل ظروف صعبة هو خيارنا ، مؤكدين أنهم على موعد مع صناديق الاقتراع في 26 أيار العرس الوطني الذي سيشكل منعطفا تاريخيا هاما بحياة السوريين

وقال الشيخ مزيد مبارك الضاهر شيخ عشيرة النعيم أن عشيرته تدعم المرشح بشار الأسد وأطلقنا حملة ” الحملة الكبرى تعبيرا عن دعمنا ومحبتنا لقائد الأمة .

وأكد الشيخ طارق الباشان من عشيرة النعيم ، أن أبناء العشائر كانوا وما زالوا مع وطنهم وجيشهم ، ومشاركتهم في الانتخابات تكريس لانتصار جيشنا الباسل وعربون وفاء لدماء الشهداء ورسالة للعالم أننا دولة مؤسسات ويحكمها القانون إضافة لان المشاركة هي واجب وطني …

الشيخ غازي أبو شفة من عشيرة الجحيش ، قال: سورية هي وطننا الذي دافعنا عنه ولابد من أن نساهم في إعادة أعماره وستكون مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية خطوة أولى في رسم مستقبل سورية المتجددة..

وأشار الشيخ فادي إبراهيم زريج من عشيرة النعيم أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ودستوري وحق من حقوق المواطنين وهي تعبير عن الإيمان بالوطن ..

أما الشيخ عوض تركي الشبور مختار قرية السعن الأسود من عشيرة الشبوط فقد أكد في تصريحه للبعث انطلاقا من أهمية التعبير عن حريتنا في اختيار من يقودنا ورفض الاملاءات الخارجية سنشارك بكثافة في الانتخابات وننتخب مرشحنا بشار الأسد..

الشيخ شمس الدين الضاهر من قرية المعمورة في السعن الأسود: المشاركة في الانتخابات هو واجب وطني حقيقي على كل مواطن سوري وتعبير عن رفض الضغوط الخارجية ورفض الحصار الجائر …..

بدوره الشيخ نادر المطر من عشيرة النعيم قال: بعد أن انتصرنا على ٨٥ دولة حاربتنا واردات تدمير بلادنا وتمزيقها, واستطعنا الانتصار عليها فان اقل ما نرد به عليها هو أننا سنشارك بالانتخابات لنعبر للخارج عن إيماننا بوطننا ومؤسساتنا الدستورية لافتا إلى إقامة تجمع لكافة عشائر سورية في احتفال كبير يوم الاثنين القادم 17 أيار بحمص تعبيرا عن دعمها للرفيق بشار الأسد…

الشيخ محمد العاصي شيخ عشيرة العديج أكد باسمه واسم عشيرته أن المشاركة في الانتخابات هي وفاء لدماء الشهداء وتعبير عن التضامن والوقوف خلف جيشنا الباسل ووفاء للوطن الذي صمد بوجه الأعداء في أبشع حرب إرهابية ضروس تشن على بلد بالكون..

الشيخ عبد الله النواف دعا كل الشعب السوري الأبي للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام لانتخاب مرشحنا للرئاسة القائد بشار حافظ الأسد المقاوم والذي تعلمنا منه الثبات والحزم والإصرار على دحر العدوان ليثبتوا للعالم أجمع ومن خلال المشاركة الكبيرة والواسعة لاختيار رئيسهم تصميمهم على التصدي لكافة محاولات الهيمنة ومقاومة مخططات القوى الاستعمارية الصهيونية والإرهابية التي أرادت زعزعة أمن واستقرار بلدنا الحبيب سورية وفرض إرادتها علينا.