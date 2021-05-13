عشائر حمص.. القائد المقاوم بشار الأسد خيارنا

حمص – سمر محفوض

أجمع عدد من شيوخ وزعماء العشائر بحمص على أن الرئيس بشار الأسد، القائد الذي لم يتنازل عن الثوابت الوطنية في ظل ظروف صعبة هو خيارنا، مؤكدين أنهم على موعد مع صناديق الاقتراع لتجديد عهد الوفاء للوطن وقائد الوطن.

وقال الشيخ مزيد مبارك الضاهر شيخ عشيرة النعيم: إن عشيرته تدعم المرشح بشار الأسد، وأطلقنا “الحملة الكبرى” تعبيراً عن دعمنا ومحبتنا لقائد الأمة، فيما أكد الشيخ طارق الباشان، من عشيرة النعيم، أن أبناء العشائر كانوا وما زالوا مع وطنهم وجيشهم، ومشاركتهم في الانتخابات تكريس لانتصار جيشنا الباسل وعربون وفاء لدماء الشهداء ورسالة للعالم أننا دولة مؤسسات ويحكمها القانون إضافة لأن المشاركة هي واجب وطني..

الشيخ غازي أبو شفة من عشيرة الجحيش، قال: سورية هي وطننا الذي دافعنا عنه ولابد من أن نساهم في إعادة أعماره وستكون مشاركتنا في الانتخابات الرئاسية خطوة أولى في رسم مستقبل سورية المتجددة، فيما أشار الشيخ فادي إبراهيم زريج من عشيرة النعيم أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ودستوري وحق من حقوق المواطنين وهي تعبير عن الإيمان بالوطن، مؤكدان أن القائد الأسد هو الخيار الأوحد.

أما الشيخ عوض تركي الشبور مختار قرية السعن الأسود من عشيرة الشبوط فقد قال: انطلاقاً من أهمية التعبير عن حريتنا في اختيار من يقودنا ورفض الاملاءات الخارجية سنشارك بكثافة في الانتخابات وننتخب مرشحنا بشار الأسد..

الشيخ شمس الدين الضاهر من قرية المعمورة في السعن الأسود: المشاركة في الانتخابات هو واجب وطني حقيقي على كل مواطن سوري وتعبير عن رفض الضغوط الخارجية ورفض الحصار الجائر.

الشيخ نادر المطر من عشيرة النعيم قال: بعد أن انتصرنا على ٨٥ دولة حاربتنا واردات تدمير بلادنا وتمزيقها, واستطعنا الانتصار عليها فإن أقل ما نرد به عليها هو أننا سنشارك بالانتخابات لنعبر للخارج عن إيماننا بوطننا ومؤسساتنا الدستورية، لافتاً إلى إقامة تجمع لكافة عشائر سورية يوم الاثنين القادم 17 أيار بحمص تعبيراً عن دعمها للرفيق بشار الأسد..

الشيخ محمد العاصي شيخ عشيرة العديج أكد باسمه واسم عشيرته أن المشاركة في الانتخابات هي وفاء لدماء الشهداء وتعبير عن التضامن والوقوف خلف جيشنا الباسل ووفاء للوطن الذي صمد بوجه الأعداء في أبشع حرب إرهابية ضروس تشن على بلد بالكون، فيما دعا الشيخ عبد الله النواف كل الشعب السوري الأبي للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام لانتخاب مرشحنا للرئاسة القائد بشار حافظ الأسد المقاوم، والذي تعلمنا منه الثبات والحزم والإصرار على دحر العدوان، ليثبتوا للعالم أجمع ومن خلال المشاركة الكبيرة والواسعة لاختيار رئيسهم تصميمهم على التصدي لكافة محاولات الهيمنة ومقاومة مخططات القوى الاستعمارية الصهيونية والإرهابية التي أرادت زعزعة أمن واستقرار بلدنا الحبيب سورية وفرض إرادتها علينا.