فعاليات حمص: معك يا بشار لنكمل المشوار

حمص- عادل الأحمد

يجمع أبناء محافظة حمص على أن مرشحهم لرئاسة الجمهورية العربية السورية الرفيق بشار الأسد لأنه القائد الذي أثبت أنه أهل للمسؤولية وهو القادر على التعامل مع الواقع السوري الذي يحتاج لقائد استثنائي في زمن استثنائي.

الدكتور مسلم أتاسي مدير صحة حمص قال: نحن في القطاع الصحي مرشحنا الرفيق بشار الأسد، والقطاع الصحي، الذي كان قبل الإرهاب مسار إعجاب الدول التي سبقتنا وعانى ماعاناه، نتطلع لأن يعود ليمارس دوره بدعم من الرفيق الأسد الذي أصدر عدة مراسيم تدعم القطاع الصحي في هذه المحافظة، وعندما نقول نعم للأسد فإنما نقول نعم للحياة والصحة والضمانة للمستقبل للأجيال القادمة التي تحلم أن هذا المستقبل أجمل وأفضل.

الدكتور غياث عباس مدير الصحة المدرسية: من البديهي أن نبصم بالدم للقائد الرفيق بشار الأسد، والنعم هنا تعني الكثير وتحمل رسائل متعددة وكبيرة للذين حاولوا ويحاولون تغطية الشمس بغربال خدمة للمشاريع المعادية لأماني الشعوب، وسورية مع الأسد ستكون أفضل، والتجارب والمحن علمتنا أن إرادة الشعوب لايمكن أن تقهرها أفعال الغدر والخيانة والبطش، ولقد علمنا الأسد أن العمل وحب الحياة هما السبيل الأفضل للتطلع للغد، وإذا كنا عانينا ماعانيناه نتيجة أفعال الآخرين وغدرهم وتخريبهم فإننا اليوم أكثر ثقة أن التاريخ سيكتب لنا أننا حاربنا الإرهاب من أجل أن تبقى سورية.

غادة ياغي مدير فرع مؤسسة الإعلان بحمص قالت: نحن في هذا القطاع نحاول أن نتثبت بالعمل كما علمنا مرشحنا الرفيق بشار الأسد الذي يحرض كل القوى داخل أبناء المجتمع ليثبتوا بالعمل والفعل لا بالقول ما يجب أن يكون، وقد نفذنا المرحلة الأولى التوعوية لأهمية الانتخابات واليوم بدأنا عبر لوحاتنا الإعلانية دعوة أبناء المحافظة للمشاركة في هذه الانتخابات التي تعتبر نصراً كبيراً في هذه الظروف العصيبة.

الدكتور أحمد شحود رئيس فرع نقابة الأطباء البيطريين: من الطبيعي أن يكون مرشحنا بشار الأسد لأنه الخيار الوطني والقومي في بلد مثل سورية التي تقف وحيدة تدافع عن المشروع الوطني والقومي في وقت ظهرت أقنعة العربان الحقيقة، وأضاف: موعدنا في السادس من أيار لنقول كلمة الحق والفصل: نعم للقائد الذي لايعرف المستحيل في مواجهة العمل وإرادة الحياة، ونحن نقول معك يا بشار لنكمل المشوار.