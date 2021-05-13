قبل النوم.. 3 أنواع شاي مفيدة للأمعاء

يعتبر العشاء بالنسبة لمعظم الناس أكبر وجبة في اليوم وقد تعاني من ضيق في الجهاز الهضمي في الساعات التي تلي تناول العشاء وفي صباح اليوم التالي، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى بعض الآثار الجانبية مثل الإسهال أو الإمساك. ووفقاً لموقع Well + Good يمكن أن يساعد تناول الطعام في وقت مبكر من المساء أو الأطعمة التي يسهل هضمها (مثل الحساء والسمك والعدس والأرز) في تخفيف مشكلات الجهاز الهضمي، وكذلك تناول الشاي الصحي المليء بالأعشاب التي تهدف إلى تهدئة المعدة وتساعد على الهضم بعد العشاء، لا تستهين أبداً بقوة النباتات.

شاي الزنجبيل: يتصدّر شاي الزنجبيل قائمة اختصاصيي التغذية بأنواع الشاي الصحية التي يمكن تناولها في المساء، وأظهرت بعض الدراسات الصغيرة أن الزنجبيل يمكن أن يسرّع من إفراغ المعدة، ما يساعد على منع عسر الهضم، وهذا يعني أن الاستمتاع بفنجان ساخن من شاي الزنجبيل يمكن أن يساعد في جعل عملية الهضم أسرع قليلاً حتى لا تجعل معدتك مستيقظة أثناء محاولتك النوم.

شاي النعناع: لقد استخدم النعناع لعدة قرون لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي، فهو يهدئ المعدة عن طريق منع تقلص عضلاتها، وقد ثبت أنه مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي. ولهذه الأسباب يمكن أن يكون شاي النعناع مفيداً للشرب في المساء للمساعدة في تهدئة المعدة، سواء كان ذلك بسبب شيء أكلته أو بسبب الأعصاب في كلتا الحالتين، ستعمل سحرها على تهدئة الجهاز الهضمي حتى تتمكن من النوم بشكل أسهل.

شاي البابونج: هذا شاي كلاسيكي قبل النوم، لأن العشب مرتبط بشدة بالاسترخاء ويتمتّع بفوائد صحية للأمعاء أيضاً، حيث يحتوي على البريبايوتكس، وهي غذاء لبكتيريا الأمعاء، ويمكن أن تساعد أيضاً في تخفيف الإمساك، أي طعام أو عشب يمكن أن يساعد في زيادة كمية البكتيريا النافعة في القناة الهضمية يستحق بالتأكيد تناوله.