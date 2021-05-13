مجلس الشعب يدين بشدة الممارسات الهمجية الصهيونية بحق الفلسطينيين

أدان مجلس الشعب بأشد العبارات الممارسات الهمجية العنصرية الصهيونية بحق الشعب العربي الفلسطيني الأعزل، مؤكداً أن هذه الممارسات انتهاك صارخ لكل المواثيق والقرارات والأعراف الدولية ومخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد مجلس الشعب في بيان وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في القدس الشريف وكل بقعة من أرض فلسطين، مبيناً أن السوريين الذي واجهوا على مدى سنوات وما زالوا يواجهون قوى الشر والإرهاب سيواصلون دعمهم لأشقائهم الفلسطينيين فعدوهم واحد وكذلك مصيرهم ونصرهم.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني ومساندته لاستعادة حقوقه المسلوبة، مشيراً إلى أن مقاومة الفلسطينيين بكل فئاتهم أكثر الأعمال وحشية وإجرامية بصدور عارية يدعو للافتخار والاعتزاز.

إلى ذلك، شهدت العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم مسيرة شعبية حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين.

وحمل المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة فلسطين وسط طهران بعد صلاة عيد الفطر الأعلام الفلسطينية مجددين وقوف الشعب الإيراني إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة ومؤكدين أن الاحتلال إلى زوال مهما ارتكب من جرائم.

ويشهد قطاع غزة عدواناً إسرائيلياً متواصلاً منذ أيام استشهد خلاله عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء إضافة إلى مئات الجرحى، في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس المحتلة لحملة تهويد كبيرة في محاولة لإفراغها من الوجود الفلسطيني، حيث أصيب مئات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق خلال الاعتداءات المستمرة على الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود.