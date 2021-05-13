تتعرّض بعض النساء لأشعة الشمس لوقت طويل، مما يتسبّب في تغير لون بشرتهن، ويصبح لونها داكناً، مما يتسبّب في الشعور بالإحراج أمام الآخرين، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية، من خلال اتباع عدة خطوات، وفقاً لما ذكره موقع “blushin”.

عصير التفاح والليمون: يجب هرس شريحة تفاح بشوكة، للحصول على عجينة ثم إضافة بعض قطرات من عصير الليمون، يكفي لعمل عجينة، ووضعها على الوجه، لمدة 30 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء البارد، مما يساعد في الحصول على بشرة مشرقة.

عصير النعناع: يجب تحضير بعض أوراق النعناع، ثم هرسها معاً لعمل عجينة، ووضعها على وجه نظيف، وتركها لمدة نصف ساعة، ثم غسل الوجه بالماء، حيث يساعد النعناع في الحصول على بشرة خالية من الزيوت، كما يعمل على إزالة البثور والدمامل، ويمكن طحن بعض الأوراق بكميات كبيرة وتخزينها في الثلاجة، لاستعمالها عند الحاجة.

الفراولة والعسل: تحوي الفراولة نسبة عالية من حمض الإيلاجيك، الذي يساعد على تفتيح البشرة، لذا يمكن طحن حبة فراولة في مطحنة للحصول على عجينة ناعمة، ثم إضافة ملعقة صغيرة من العسل العضوي، ووضع العجينة على الوجه وتركها حتى تجفّ، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

الخيار: يحوي الخيار نسبة عالية من الماء، كما يساعد على تفتيح البشرة، لذلك ينصح بوضع بعض شرائح الخيار على الوجه، وتركه لبعض الوقت، ثم غسل الوجه بالماء العادي، ويمكن أيضاً إضافة عصير الليمون أو العسل للخليط، ووضعه على الوجه مع الانتظار لمدة 20 دقيقة، قبل غسله بالماء للحصول على وجه مشرق.

الكركم: يحوي الكركم نسبة عالية من مضادات الأكسدة، حيث يساعد على تفتيح البشرة من خلال إضافة بعض الدقيق ووضع الخليط على الوجه وتركه لمدة 10 دقائق، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.