استشهاد شاب لبناني.. والعشرات يحتشدون عند الحدود مع فلسطين

استشهد شاب لبناني اليوم الجمعة، متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تظاهرة شهدتها الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث حاول عشرات المتظاهرين اقتحام السياج الفاصل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن “الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار نحوهم، واستنفر على طول الحدود”.

وقامت قوات الاحتلال أيضاً بإلقاء القنابل الصوتية على شبان لبنانيين كانوا يتظاهرون قرب السياج في مستعمرة المطلة بعد أن أضرموا النيران داخل الأراضي المحتلة وحطموا السياج.

واحتشدت مجموعات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، مقابل مستعمرة المطلّة، بالتزامن مع دعوات إلى الحضور للحدود من أجل تنظيم وقفة تضامنية مع ما يحدث في فلسطين المحتلة.

كما شهدت منطقة “بوابة فاطمة” وقفة تضامنية، بالإضافة إلى وقفة في بلدة مارون الراس المقابلة لمستعمرة “أفيفيم”. ورفعت في مدينة صيدا لافتة تحدّد وجهة القدس والمسافة التي تبعد عنها.

وتستكمل غداً السبت مجموعة من الوقفات التضامنية في جنوب لبنان في مختلف المناطق.

وتظاهر آلاف الأردنيين اليوم قرب الحدود مع فلسطين المحتلة، وذكرت وكالة عمون أن المشاركين في المظاهرة توافدوا منذ الصباح إلى الحدود مع فلسطين المحتلة حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأدى المتظاهرون صلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وشهد محيط سفارة الكيان الصهيوني في العاصمة عمان وقفات جماهيرية طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من المملكة.

دولياً، أدانت كوبا مجدداً العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس على التوالي على قطاع غزة المحاصر مطالبة بوقفه وإنهائه.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في تغريدة نشرها اليوم على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “إننا ندين الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني ويجب وقف الاعتداءات على قطاع غزة على الفور” مستنكراً الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الوحشية. ولفت إلى أن هذا الدعم الأمريكي يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه ويوفر له الإفلات من العقاب.

كما نظمت المنظمات والمؤسسات البلجيكية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وقفة احتجاجية في بروكسل تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءاته على القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالعدوان على القطاع وبالجرائم المرتكبة بحق أهالي حي الشيخ جراح بالقدس مطالبين الاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومخططاته العنصرية والتهويدية.

كما طالبوا الحكومة البلجيكية بتنفيذ قرارات البرلمان البلجيكي المتعلقة بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لحقوق الفلسطينيين.

وتشهد معظم العواصم مظاهرات ووقفات واعتصامات تضامناً ودعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.

وفي السياق نفسه، تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة البنغلاديشية دكا، وذكرت أسوشيتد برس أن آلاف المتظاهرين جابوا شوارع العاصمة حاملين لافتات تستنكر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني كتبت على بعضها عبارات “قاطعوا إسرائيل الإرهابية” و”لتسقط إسرائيل”.