الاحتلال يغلق مداخل “الشيخ جراح”.. واستمرار المواجهات بالضفة والداخل المحتل

تزامناً مع إغلاق قوات الاحتلال مداخل حي الشيخ جراج بمدينة القدس المحتلة، الذي تحاول تهجير أهله قسريا من منازلهم فيه لتسليمها للمستوطنين، لمنع المتضامنين من الوصول إليه، وتكثيف تواجدها تواجدها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، عمت مسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة والقدس مناطق عدة من الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم الجمعة، مما أدى لاندلاع مواجهات بين الفلسطينيين من جهة، والمستوطنين وقوات الاحتلال من جهة أخرى.

بالتزامن، أطلق الاحتلال النار على فلسطيني بذريعة محاولته تنفيذ عمليه على مدخل مستوطنة عوفرا شرق رام الله. فيما أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في محيط مصانع “جيشوري” غرب مدينة طولكرم.

وأطلقت قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافةٍ تجاه الشبان الذين خرجوا بمسيراتِ مركباتٍ في مختلف مواقع طولكرم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص في المناطق السفلية من أجسادهم، والعشرات بالاختناق.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد الزبيدي بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق المدينة.

واندلعت مواجهات أخرى في محيط جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة فرعون جنوب طولكرم، وفي قرية شوفة جنوب شرق المحافظة، بين الاحتلال والمواطنين الذين خرجوا لحماية منازلهم، والتصدي للمستوطنين الذين حاولوا الاعتداء عليها.

وأصيب 12 مواطناً بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، وعلى حاجز الجلمة شمال شرق جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال النيران بكثافة على سيارة إسعاف الحياة الخاصة والتي تعود للمواطن فادي جرار، الذي نجا من الموت بعد تعرض المركبة لأكثر من 10 رصاصات أثناء محاولته إسعاف شاب مصاب بالقرب من حاجز الجلمة، واعتقلت شابين لدى مرورهما قرب الحاجز. فيما أصيب شاب آخر بالرصاص الحي في بلدة جيوس شرق قلقيلية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل البلدة.

وفي المدن والبلدات الفلسطينية الواقعة في الأراضي المحتلة عام 1948، تواصلت، ولليوم الرابع على التوالي، التظاهرات في الناصرة، وسخنين، والرينة، وشفاعمرو، والطيبة، وعرعرة المثلث، وطمرة، وحيفا، والبعنة، ودير الأسد، وكفر قرع، وقلنسوة، وعرابة، وباقة الغربية، وكوكب أبو الهيجاء، وطوبا الزنغرية، وكفر مندا، وجديدة، والمكر، ويافة الناصرة، وكفر كنا، فيما نفذت شرطة الاحتلال اعتقالات إضافية.

وفي مدينة اللد، وقعت اشتباكات مسلحة بين مواطنين فلسطينيين وعصابات المستوطنين التي جابت شوارع الأحياء العربية، في محاولة الاعتداء على المواطنين.

وفي حيفا، اعتقلت شرطة العدو 30 شاباً على الأقل، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، خلال تجمعهم في شارع “النبي”، واستخدموا القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع من أجل تفريق التجمع.

وبالقرب من قرية كفر مندا، أصيب شاب بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه للطعن على يد مستوطنين على مفرق “هموفيل”، ونُقل على يد طاقم طبي إلى مستشفى “بوريا” لاستكمال العلاج.

وفي مدينة الناصرة، داهمت شرطة الاحتلال منزلاً لعائلة عباس في حي الصفافرة، واعتدوا على شاب في العشرينات من عمره ثم جرى اعتقاله، فيما وقعت مواجهات بين عناصر الشرطة ومتظاهرين وسط المدينة وجرى اعتقال عدد منهم على يد عناصر المستعربين.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 374 شخصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلدات الفلسطينية الليلة الماضية.