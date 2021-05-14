الزوجة والعشيقة تتقاسمان التعويضات!

بعد وفاة إيطالي في حادث مروري العام الماضي، لم تقتصر التعويضات المدفوعة من شركات التأمين على زوجته، بل ذهبت حصة منها أيضاً إلى عشيقته. وذكرت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، أن للرجل البالغ 39 عاماً وزوجته، وهما من سكان مدينة تورينو شمال إيطاليا، طفلاً صغيراً، لكنّ الزوج كان يقيم علاقة مكشوفة مع امرأة أخرى. وفي 2020، إثر وفاته في حادث مروري، سعت الشرطة إلى تحديد هويته. وفيما كانت زوجته في الخارج، أجرت العشيقة الإجراءات اللازمة ولم تتوانَ عن المطالبة بحقوقها متحدثة عن صلات كانت تربطها بالرجل المتوفى ومشاريع مستقبلية لهما.

وقال محامي العشيقة جينو أرنونه في تصريحات أوردتها صحيفة “لا ستامبا”: “هي كانت مرتبطة بهذا الرجل مع الأمل في تشارك الحياة معه. كانا يرتبطان بمشاعر قوية كما كانا يعيشان في مساكنة”. كذلك أوضحت العشيقة التي لم تكشف اسمها، للصحيفة: “كان يمضي معي 3 أيام في الأسبوع، و4 أيام مع العائلة”. ولم توضح “لا ستامبا” قيمة التعويضات المدفوعة. ويبدو أن السلطات الإيطالية تعاملت مع العشيقة باعتبارها تضرّرت من وفاة الزوج الخائن!.