بيتزا مخبوزة في الحمم البركانية

أفادت تقارير بأن رجلاً في غواتيمالا يخوض مغامرة غريبة قرب بركان نشط لإطلاق موجة جديدة من الهوس بالطعام. ودأب ديفيد غارسيا، على طهو البيتزا فوق الحمم البركانية المنبعثة من بركان باكايا، والتي بدأت في الثوران مرة أخرى خلال الأسابيع العديدة الماضية. يرتدي غارسيا ملابس واقية ويخبز البيتزا على صفائح معدنية خاصة، يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 1800 درجة فهرنهايت.

يتدفق السياح إلى الجبل للحصول على شريحة بيتزا، ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي ويعدّ باكايا واحداً من ثلاثة براكين نشطة في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، ويمكن رؤية ثوراناتها من العاصمة غواتيمالا، على بعد نحو 15 ميلاً.

وبدأ المحاسب غارسيا، خبز البيتزا في عام 2013 في كهوف صغيرة على سفح الجبل، وقال لـ AFP: “وضعتها في كهف ساخن بلغت حرارته 800 درجة مئوية، وأخرجتها خلال 14 دقيقة.. وعندما ذقت طعم البيتزا المطبوخة بالحرارة البركانية، قلت: هذه فكرة جيدة”.

وأضاف: يمكن أن تصل درجة حرارة الحمم البركانية إلى 3600 درجة فهرنهايت، “لذلك يجب أن أراقب اتجاه الرياح حتى لا يؤثر على البيتزا”. وبالطبع إنها مهمة محفوفة بالمخاطر، لكن “بيتزا باكايا” مع صلصة الطماطم والجبن والبصل والبيبروني، قد لاقت نجاحاً كبيراً مع السياح الجياع بعد صعودهم إلى الجبل.

وقال الزائر فيليب ألدانا، “بيتزا مطبوخة في بركان أمر مذهل وفريد ​​من نوعه في العالم بأسره”.

وفي حين أن نهج غارسيا فريد من نوعه، فهو ليس الطاهي الوحيد الذي يستخدم الحمم البركانية بدلاً من الفرن، ففي عام 2014 قام رائدا الأعمال في لندن سام بومباس وهاري بار، بشوي شرائح اللحم فوق الصهارة المتدفقة الساخنة.

وقام الزوجان، اللذان يديران شركة تخلق “تجارب غامرة قائمة على النكهة”، بتعيين خبير لبناء فرن يمكن أن تصل درجة حرارته إلى 2700 درجة فهرنهايت، ويذيب الصخور في الحمم المنصهرة. وقال بومباس إنه استوحى هذا الإنجاز الناري أثناء زيارته لبركان نشط في اليابان. ووضع بومباس وبار شريحة لحم فوق الحمم البركانية وتمكنا من طهوها في ثوان فقط، مع “فحم كثيف وسميك من الخارج”. وقال بومباس: “يمكنني القول بصراحة إنها كانت أفضل شريحة لحم تناولتها في حياتي كلها”!.