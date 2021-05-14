حذاء مايكل جوردان بـ152 ألف دولار

إذا كنت ترغب بشراء حذاء رياضي جيد، فعليك أن ترصد ميزانية جيدة، ولكن هل يمكن أن تصل ميزانيتك إلى 152 ألف دولار لشراء حذاء قديم ومستعمل؟!.

هذا ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بيع زوجا أحذية رياضية من نوع “نايكي إير جوردان” انتعلهما لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان خلال موسمه الأول في الدوري الأمريكي للمحترفين (ان بي ايه)، مقابل 152500 دولار في إطار مزاد خصّصته دار “سوذبيز” لأحذية المشاهير الرياضية.

وقد نظمت دار “سوذبيز” مزادها الإلكتروني للاعبين فقط، وهو أول مزاداتها العالمية على الأحذية الرياضية، ويقام حصراً عبر الإنترنت. وشمل 13 زوجاً من الأحذية الرياضية انتعلها بعض من أشهر أسماء الـ”ان بي ايه” بينهم سكوتي بيبن وشاكيل أونيل.

عُرضت هذه القطع سابقاً في جنيف إلى جانب مجوهرات وساعات وحقائب يد استثنائية، خلال أسبوع مزادات نظمتها “سوذبيز” بعنوان “أسبوع الفخامة” في المدينة السويسرية. وقالت “سوذبيز” إن أحذية “نايكي اير جوردان 1 لم تغيّر شكل الأحذية الرياضية إلى الأبد وحسب، بل شكلت إحدى دعائم ثقافة الأحذية الرياضية”.

وزوجا الأحذية الرياضية اللذان بيعا هما بالأحمر والأسود والأبيض ألوان فريق “شيكاغو بولز”، انتعلهما مايكل جوردان في موسمه الأول في “ان بي ايه” (1984-1985). وتُوّج جوردان البالغ حالياً 58 عاماً، 6 مرات بطلاً للـ”ان بي ايه”، وهو يُصنّف على نطاق واسع بأنه أعظم لاعب كرة سلة في تاريخ اللعبة.

ولفت بولان إلى أن مصدر زوجي الأحذية “شخص كان يعرف جوردان شخصياً، ما يجعل أصالتهما كاملة”، وتشير دار “سوذبيز” إلى أن سوق الأحذية الرياضية استقطبت جمهوراً جديداً أصغر سناً إلى عالم المزادات.

وطُرحت في مزاد “سوذبيز” أحذية انتعلها آخرون من أهم لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين (ان بي ايه) هم تشارلز باركي وستيف ناش وكيفن غارنت وباتريك إوينغ ودومينيك ويلكينز وألن آيفرسن وموزس مالون وأيسيا توماس.